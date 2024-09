Sparta odstřelila Salcburk jeho zbraní: góly do osmi sekund od zisku míče

Proč se Sparta vrátila po devatenácti letech do Ligy mistrů drtivým vítězstvím? Protože hrála moderněji než RB Salcburk. A soka porazila (3:0) jeho někdejší zbraní – přímočarostí. Hosté z Mozartova města se utopili v pomalých přihrávkách, v nulových nábězích za obranu a v podceňování přepínání z útoku do obrany a naopak.

Rozkvět RB Salcburk byl založený na celoplošném presinku a rychlém přechodu do útoku. Stěžejní přikázání znělo: po zisku míče se snažíme do 8 vteřin zakončit! Na Letné na to však mužstvo vedené Pepem Lijndersem, bývalou pravou rukou Jürgena Kloppa v Liverpoolu, zcela zapomnělo. Zato sparťani si vzali tenhle princip moderního fotbalu za svůj. Stejně jako kompaktnost, do které se musejí zapojit všichni hráči bez rozdílu.

Kdyby se body udělovali za držení míče, Letenští by odcházeli z trávníku s vysokou porážkou. Balon měli na kopačkách jen 34 % hry (17 minut, 14 vteřin), vytvořili 253 přihrávek, z toho 169 bylo úspěšných. Salcburk měl míč ve své moci 66 % (přes 33 minut, 33 vteřin), vyprodukoval 636 přihrávek, z toho 554 úspěšných. Přesto domácí vyhráli na střely z uvnitř pokutového území, odkud padá nejvíce gólů, 7:4.

Fotbal se totiž nehraje na držení míče, nýbrž na efektivitu. Guardiolův Manchester City roztáčí kolotoč přihrávek proto, aby kombinací na jeden, dva doteky rozpohyboval obranný blok soupeře a do vzniklých mezer raketově udeřil. Finále je v aktuálním fotbale zkrátka vždycky záležitostí pár vteřin! Byť k němu můžete dojít různým způsobem.

Sparťané nejsou zvyklí kontrolovat míč jako Cityzens, a tak se drželi svého mustru: podnikali jedovaté údery buď ze soudržného hlubokého obranného bloku, nebo z vysokého presinku, který spouštěli, když Salcburk rozehrával od brankáře.

Druhá varianta měla gólové finále hned ve 2. minutě utkání. A byla to situace, která ukázala, kdo na hřišti ctí principy moderní hry a kdo ne. Rozebereme si to podrobněji.

Na prvním obrázku vidíte, že stoper Piatkowski, který dostal míč od brankáře, má při vyšším napadání Sparty dvě možnosti pro bezpečnou konstruktivní rozehrávku (červené šipky). Ale propásne vhodný okamžik a volí třetí, nejvíce riskantní, variantu – pas do středu hřiště na útočníka Yea, jenž byl pod tlakem soupeře, tedy domácího Panáka. Mohlo to vyjít, kdyby se Yeo nesnažil s balonem otočit, ale prvním dotekem sklepl míč na Capalda. Jenže to se nestalo a sparťanský střední obránce tak mohl vypíchnout míč přesně k Haraslínovi.

Rázem byla salcburská defenziva otevřená, čehož Letenští výborně využili. Olatunji náběhem za obranu udělal prostor Haraslínovi k průniku, který zakončil střelou. Že ne všichni svěřenci Pepa Ljinderse zařadili včas zpáčenu, dokazuje záložník Clark. Všimněte si, že nyní je z pohledu vlastní brány před Kairinenem. Kdyby běžel ve sprintu zpět, finský středopolař by se nedostal k pohodlné dorážce do sítě. Ovšem realita byla jiná.

Clark se zpátky jen šoural, a tak ho Kairinen hravě předběhl a mohl si připsat svoji první trefu v Champions League. Nebylo podstatné, jestli brankář Blaschwich mohl vyrazit Haraslínovu ránu do méně nebezpečného prostoru, klíčové bylo, že Clark podcenil návrat. Možná proto ho pustili z Liverpoolu do rakouských Alp. Tohle si v současném profi fotbale nemůže dovolit nikdo, na Anfiledu ani Salah. Sparta naopak ctila pravidlo rychlého úderu. Vstřelila gól za 6 vteřin od zisku míče.

U druhé branky se sešel podobný scénář. Salcburská obrana nepřepnula jako jeden muž a nevyběhla jednotně při přihrávce vpřed nahoru, a tak když se balon bumerangem vrátil zpátky, Olatunji nebyl v ofsajdu a mohl skórovat – po necelých 4 vteřinách od zisku míče a Panákova nákopu za obranu. Mimochodem, třetí gól domácí vstřelili po 7 vteřinách od momentu, kdy Olatunji obral o míč při vyšším presinku naivního stopera Piatkowského.

Sparta předčila Salcburk v kompaktnosti. Do úzkého obranného bloku či presinku se poctivě zapojovali všichni hráči, takže rakouský tým musel často překonávat deset soupeřů za balonem, nepočítáme-li brankáře Vindahla. Důkaz na snímku.

Aby se hosté mohli rudou houštinou prodrat ke gólu, museli by ji neustálým pohybem (hlavně za obranu) trhat, místo toho si však přihrávali většinou do stoje a do nohy.

A tak si sparťané zaslouženě užili nezapomenutelný návrat do Ligy mistrů.