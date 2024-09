ZNÁMKY Sparty: Panák na evropském levelu. Laciho paráda i Preciadův drajv

Takhle by to šlo! Sparta do ligové fáze Ligy mistrů vstoupila skvěle, Salcburk na Letné přehrála 3:0. Vše načal bleskovým gólem Kaan Kairinen, pak ještě zvýšili Victor Olatunji a Qazim Laci. Vysokému vítězství odpovídá i dobré hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport. Jak si vedli jednotliví sparťané? Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.