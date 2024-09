Vitík: U obránců jsou chyby vidět. Zájem Stuttgartu? Nehraje to pro mě roli

Čeká vás životní zápas?

„Je to asi největší stadion, na kterém jsem hrál, navíc jde o Ligu mistrů. Bude to jeden z největších zápasů kariéry, ale já doufám, že přijdou ještě větší.“

Stuttgart o vás navíc projevil interes, že?

„Nechci spekulovat. Vnímám, že je o mě zájem, jsem za něj rád. Ale nesoustředím se na něj, nehraje to pro mě roli. Jeden zápas není důležitý pro to, aby si mě vybrali, nejde o to, že musím zahrát.“

Jdete do utkání v dobrém rozpoložení? V pátek jste padli s Olomoucí.

„Atmosféra v týmu je dobrá, pořád stejná. Že jsme prohráli, nic nemění. Porážka není příjemná, to je jasné, ale musíme se s ním poprat. Od začátku sezony máme bilanci třináct výher, dvě remízy a jednu porážku. To hovoří za vše.“

Vám osobně utkání nevyšlo, byl jste u dvou branek. Bude to na vás mít dopad?

„Osobně se cítím dobře. Pokazil jsem dvě situace, byly z nich dva góly, ale do té doby jsem, myslím, hrál dobře. U obránce už to tak bývá, můžete se k něčemu nachomýtnout - a je to prostě vidět.“

Jaký dojem na vás dělá Stuttgart?

„Viděl jsem je v zápase s Realem a poznal jsem, že je ten tým velmi silný, což ukázal hlavně v první půli. Za poslední dva roky udělal veliký progres. Nebude to jednoduché, čeká nás fyzicky, silově i technicky kvalitní soupeř.“

Bude těžké čelit jeho útoku?

„Nad tím nikdy nepřemýšlím. Vnímám kvalitu, nečeká nás nic jednoduchého. Jenže hrajeme Ligu mistrů a stojí proti nám lepší ofenzivní hráči než v Česku. Proto jsem rád, že jsme se do ní dostali.“

Jak se nachystáte na střelce Denize Undava?

„Bereme je jako tým, i když rozhodně mají individuality a on je asi největší hvězda. Je silově vybavený, má dobrý výběr místa ve vápně.“

Čeká vás pekelný měsíc se Stuttgartem, derby, Plzní, zápasem na City. Jste nachystaní?

„Natrénováno máme dobře, fyzicky jsme silní a není důvod, proč bychom nemohli náročný program zvládnout. I když přijdou těžší chvíle, musíme držet spolu.“