Nizozemský tisk: 90 sekund hrůzy. Sparta? Zklamání. Vindahl jako krůta

Fotbalisté Feyenoordu Rotterdam v Lize mistrů šokovali Spartu 90 vteřinami hrůzy, během nichž rychle odskočili soupeři na rozdíl dvou branek. Uvedla to k šestému utkání ligové fáze nizozemská média. Podle nich „klub na řece Máze" zvítězil přesvědčivě (4:2) a je velmi blízko premiérovému postupu do vyřazovací části. Působení obhájců českého titulu v soutěži považují za zklamání.

„Feyenoord šokoval Čechy 90 sekundami hrůzy a Spartu přesvědčivě porazil. Tým bývalého trenéra Sparty Briana Priskeho byl dokonce blízko největšímu vítězství v Lize mistrů ve své klubové historii. Znamená to, že Feyenoord už cítí vyřazovací část,“ uvedl magazín Voetbal International. Nizozemský celek ve středu večer dvakrát vedl o tři branky, pokaždé ale inkasoval. Jeho nejvyšší výhrou v novodobé historii LM zůstal domácí triumf 3:0 nad Marseille z prosince 1999.

Rotterdamský tým si v novém formátu soutěže polepšil na deset bodů. „Feyenoord je na hraně vyřazovací fáze po významném vítězství nad Spartou na De Kuip,“ napsal list Algemeen Dagblad. „Feyenoordu se v Lize mistrů daří po přesvědčivém triumfu nad Spartou,“ přidal deník De Telegraaf.

Naopak Pražané nevyhráli v Lize mistrů popáté za sebou, počtvrté v řadě v ní prohráli a zůstali na čtyřech bodech. „Dobrodružství Sparty v Lize mistrů je v této sezoně především zklamání. Po prohře na Feyenoordu v podstatě nemají šanci postoupit,“ podotkl Voetbal International.

Priskeho současné mužstvo na třetí pokus vyhrálo před vlastními diváky, předtím dvakrát nebodovalo. „Až do středečního večera si hráči a trenér vychutnávali jen venkovní zápasy Ligy mistrů, ať už to bylo na Benfice, Gironě nebo Manchesteru City. Doma ale proti Čechům servírovali předčasnou vánoční večeři a dánský gólman Peter Vindahl si mohl připadat jako tradiční krůta. Ta totiž o Vánocích nemá žádnou šanci. A stejně tak tomu bylo i v případě krajana Priskeho, který si ho do Sparty přivedl v minulém roce, při zuřivém útoku na hlavní chod,“ napsal De Telegraaf.

„Zaplněný fotbalový chrám předtím zažil, jak si Leverkusen (0:4) a Salcburk (1:3) z Kuipu snadno odvezly tři body. Sparta však rychle pocítila, že v Rotterdamu toho moc nezíská. Výsledkem je, že Feyenoord má nyní více bodů než superschopný Manchester City, na jehož hřišti předtím remizoval 3:3,“ uvedl Algemeen Dagblad.