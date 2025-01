Panák o mizérii i kapitánství: Nejsem jako Krejda, nebudu po nikom řvát

Po nejlepším kamarádovi převzal ostře sledovanou roli. Kapitán Sparty Filip Panák navazuje na Ladislava Krejčího, šéfa dvojnásobných mistrů. Na podzim zažil blyštivé i šedé časy – postup do Ligy mistrů, poté pád ve druhé polovině podzimu. Srovnat se musel také s nečekaně vysokým počtem startů, nakonec jich zvládl třiadvacet. Zranění v týmu a našlapaný program mu ukrojily čas potřebný na relaxaci, který by se zpropadenému kolenu tuze šikl.

Když Jaroslav Hřebík v roce 2001 převzal mančaft Sparty, jeho kapitánem byla legenda prvního řádu. Jiří Novotný, čtrnáctinásobný mistr ligy, šéfoval kupříkladu mladému Tomáš Hübschmanovi, Petru Čechovi či Jiřímu Jarošíkovi.

Když kouč dostal otázku, jaké má vlastně postavení kapitán Letenských, rozhodně neobrousil jeho význam. „On je něco jako premiér českého fotbalu, prezident je kapitán reprezentace,“ pronesl Hřebík.

Dnes nosí pásku na rudém dresu Filip Panák, který se třese na to, aby se mužstvo trenéra Larse Friise na jaře zvedlo. Ještě předtím jej však čekají dva duely v Champions League, první ve středu (21.00) proti Interu Milán.

„Víme, že kvalita je úplně jiná a my chceme především dominovat v české lize. Ale samozřejmě půjdeme na Inter s touhou vyhrát,“ povídal v rozhovoru na soustředění v Marbelle.

Filipe, cítíte hrdost, že jste kapitán Sparty?

„Nejsem úplně typ, který by si užíval slávu, podle mě to víc docením až po kariéře. Teď to beru tak, že mám odpovědnost, že jsem součástí něčeho, co tady bylo přede mnou a bude i po mně. Jestli to bude za rok, za půl nebo za tři, po mě přijde někdo nový a Sparta bude fungovat dál stejně. Třeba si na mě pak už nikdo ani nevzpomene.“

Vaše pozice je však logicky rozebírána. Jste jiný než Ladislav Krejčí. Vnímal jste během podzimu pochyby od veřejnosti?

„Nelíbí se mi dělat věci, které jsou proti mému přesvědčení. Nemůžu být stejný jako Krejda, jsme rozdílní. Kapitán se vždycky hodnotí po úspěchu i po neúspěchu. Když je neúspěch, říká se, že je ten směr špatný. Já prostě nikdy nebudu takový, že bych na hřišti řval po rozhodčím. Když pískne, už to stejně nezmění.“

I vy ale přece umíte ukázat emoce.

„Samozřejmě se všichni snažíme dostat rozhodčího nějakým způsobem pod tlak, aby si uvědomil, že udělal chybu – nebo že si to aspoň myslíme. Ale abych po někom teatrálně řval? Stejné je to se spoluhráčem, každý jde na hřiště s tím, že udělá to nejlepší. Beru to tak, že mě fotbal prostě baví, jsem rád, že můžu být na hřišti. Líbí se mi vyhrát souboj, dát průnikovou přihrávku, sledovat Šula, co provede, vidět Viťase, jak se zlepšil za ty čtyři roky, co je v týmu. To mě naplňuje.“

Změnila se vaše pozice v létě novou funkcí?

„Je pravda, že mám daleko víc mítinků, řešíme věci s trenérem. Bylo to i v minulých sezonách, ale teď je toho víc. Zajímá ho, jak některá rozhodnutí vnímá kabina, jak se mužstvo cítí. Na moji hlavu toho padá hodně, ale snažím se věci dělat pořád stejně. Vždycky jsem měl velkou odpovědnost za svůj výkon, což je podle mě nejdůležitější věc. Navíc jsme ve Spartě a tam je obrovská – ať je někdo kapitán, nebo není.“

Ano, od vás se očekává jen úspěch. Na začátku sezony přišel v podobě postupu do Champions League. Nešlo vše až podezřele hladce?

„Pokračovali jsme, byli jsme rozjetí po dvou titulech, poháru. Čekalo se na tyhle triumfy, pak na Ligu mistrů. Všechno jsme splnili, je to krásné období, pořád se můžeme měřit s nejlepšími týmy, i když nám občas ukazují to zrcadlo kvality.“

Tomáš Rosický naznačil, že v létě měl obavy z možných potíží, ale do týmu nesáhl právě kvůli možnosti jít do Ligy mistrů. Neměly přijít nějaké změny?