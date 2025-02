Mbappé lítá, hattrick proti City byl rekordní. Hořký milník pro Guardiolu

Kyliam Mbappé slaví gól do sítě Manchesteru City • ČTK / AP / Manu Fernandez

Kylian Mbappé slaví gól do sítě Manchesteru City • ČTK / AP / Manu Fernandez

Pár čísel pro milovníky statistik. Mbappé se třígólovou parádou dostal do elitní společnosti hráčů, kterým se podařilo vstřelit hattrick týmu Pepa Guardioly. Věřte tomu, nebo ne, ale za skoro dvacetiletou kariéru holohlavého kouče je jich nyní stále jen pět – kromě Francouze se tam řadí i Lionel Messi, Christopher Nkunku, Viktor Gyokeres a Jamie Vardy (ten dokonce dvakrát).

A útočníkovo one man show přinesla i další nepodstatný, ale zajímavý rekord. Real je nyní držitelem nejvíce hattricků (16) v Lize mistrů, o jeden překonal rivala z Barcelony. To koresponduje s filozofií, která „Bílý balet“ vždy provázela: tým je složený z hvězd.

A Mbappé je nyní jasně ta největší. „Fantastický hráč. Hattrick byl třešnička na dortu, všichni na něj čekali. Rozdílových hráčů ale máme dost. Když si Vinícius, Rodrygo, Mbappé a Bellingham sednou, jsme dopředu nesmírně nebezpeční,“ chválil Carlo Ancelotti.

Krásný lob po náběhu za obranu, zabijácké zakončení po rychlé kličce ve vápně a dobře umístěná střela levačkou. Mbappého tři góly ukázaly plný arzenál Francouzových dovedností. Hodně se o jeho formě po letním příchodu namluvilo. Že není dost dobrý, nedává dost gólů. V roce 2025 útočník maže pochybnosti, ve čtrnácti utkáních vstřelil stejný počet branek.

„Do zápasů už jdeme s vědomím, že je ovlivní, naším úkolem je tak dostat ho do co nejlepších pozic. Vím, že měl pomalý rozjezd, zvykal si, je to tlak, který si nedovedete představit. Ale teď už lítá. Je radost se na něj koukat,“ vyseknul poklonu spoluhráč Jude Bellingham.

Konec éry i pro Guardiolu

„Lepší tým vyhrál,“ nehledal výmluvy Guardiola. „Za 180 minut fotbalu jsme hráli dobře asi 35 minut. Konec éry? Myslím si, že ano. Za sedm let jsme vyhráli šestkrát Premier League a v Evropě jsme byli pokaždé ve čtvrtfinále, semifinále či finále. Ale věci netrvají věčně,“ řekl po zápase kouč.

Manchester City a Guradiola bez osmifinále Ligy mistrů? Na to nejsme zvyklí. Angličané se do této fáze dostali pokaždé od sezony 2012-2013 a Guardiola v ní nechyběl za svou dlouhou kariéru, kdy trénoval i Barcelonu a Bayern, dokonce nikdy. Faktem zůstává, že v tomto hrubě nepodařeném ročníku milionářské soutěži porazili Cityzens jen Spartu, Slovan Bratislava a Bruggy.

Větší propadák by ale byl, kdyby se příštího ročníku Ligy mistrů vůbec neúčastnili, což se klidně stát může, v Premier League týmu na čtvrtém místě dýchají na záda Bournemouth, Chelsea i Newcastle. Teď se musí Guardiolův tým dát psychicky i zdravotně (především Erling Haaland) do kupy a připravit se na pořádný nedělní test – Liverpool.

