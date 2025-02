Hancko děkoval i Priskemu. Feyenoord dál hledá kouče, oslovil také Ten Haga

Vešel do kabiny a v levé ruce svíral trofej pro nejlepšího hráče utkání. Dávid Hancko, bývalý stoper Sparty, má za sebou další velký večer. S Feyenoordem Rotterdam oslavil postup do osmifinále Ligy mistrů, nizozemský tým v úterý vyřadil po remíze 1:1 v odvetě italský AC Milan. „Jsem tak šťastný. Tohle je určitě jeden z největších úspěchů v kariéře,“ prohodil slovenský reprezentant.

Po hektických dnech propadli euforii. Hráči Feyenoordu Rotterdam přišli minulé pondělí o trenéra Briana Priskeho. Vedení klubu s ním ukončilo spolupráci kvůli neuspokojivým a hlavně kolísavým výsledkům. Vždyť nizozemský celek se propadl v ligové tabulce na hranu čtvrtého a pátého místa a vypadl v domácím poháru.

Přesto dánský kouč s nedávnou minulostí ve Spartě, kde vyhrál dva mistrovské tituly, má velkou zásluhu na úspěšném tažení Feyenoordu v Lize mistrů. V ligové části uhrál s týmem třináct bodů, což stačilo k postupu do play off. A klub z Rotterdamu na evropské scéně pokračuje.

Čtyřiačtyřicetiletý trenér Pascal Bosschaart, Priskeho dosavadní nástupce, protlačil Feyenoord do osmifinále milionářské soutěže přes AC Milán. Domácí výhru 1:0 potvrdil úterní remízou 1:1, ke které hostům pomohlo vyloučení Thea Hernándeze po druhé žluté kartě za nasimulovaný pád v pokutovém území.

„Trenér nás na zápas skvěle připravil,“ ocenil stoper Dávid Hancko. „Ale musíme poděkovat také trenérovi Priskemu, protože v tom sehrál velkou roli. Pod ním jsme odehráli skvělé zápasy proti Benfice nebo Bayernu Mnichov,“ líčil muž, jehož Priske krátce vedl už ve Spartě.

Právě Hancko, který při absenci Quintena Timbera navlékl kapitánskou pásku, se v rozhodujícím utkání stal klíčovým hráčem Feyenoordu. „Předvedl skvělý výkon a několik důležitých zákroků. Navíc měl dobrou rozehrávku. Defenziva pod ním po inkasovaném gólu byla velmi silná,“ uvedl zástupce UEFA na oficiálním webu, který slovenského obránce vyhlásil nejlepším hráčem utkání.

Není divu, že loni v létě řešil přestup do Atlétika Madrid. Ale nevyšlo to. „Byl jsem určitě zklamaný. Doufal jsem, že po takových dvou sezonách bych se mohl podívat do nejvyšších fotbalových sfér,“ líčil Hancko. V zimě údajně byl blízko přesunu do Juventusu. Ale zase nic.

Byť má před sebou možná poslední půlrok ve Feyenoordu, s týmem si nyní zahraje další kolo vyřazovací části Ligy mistrů.

„Je to úžasné, protože nikdo si nemyslel, že bychom přes AC Milán prošli. Ještě když se podíváte na náš tým, máme tolik zraněných hráčů,“ poznamenal Hancko. „Je to šílené, neuvěřitelné,“ těšil se.

Přesto ve Feyenoordu není úplný klid. Vedení klubu stále hledá náhradu za Priskeho. Podle Voetbal International došlo ke kontaktu s Erikem Ten Hagem, bývalým trenérem Ajaxu nebo Manchesteru United. Přesto 55letý Nizozemec má na stole další nabídky a jeho angažování není pravděpodobné. Dál se spekuluje o Marku van Bommelovi nebo Robinu van Persie, někdejším vynikajícím útočníkovi.

Kdo tak povede Feyenoord v dalším kole Ligy mistrů?