Schick trefil výhru Leverkusenu! Bruggy - Barcelona 3:3, jasná výhra City
Český útočník Patrik Schick svým gólem zařídil výhru Leverkusenu v Lize mistrů na hřišti Benfiky Lisabon, přestože začínal na lavičce náhradníků. Inter Milán porazil Kajrat Almaty 2:1 a je spolu s Arsenalem a Bayernem Mnichov v polovině ligové části stále stoprocentní. Barcelona naopak jen remizovala v Bruggách 3:3. Athletic Bilbao, příští soupeř Slavie, prohrál v Newcastlu 0:2. Brankář Vítězslav Jaroš byl při domácí prohře Ajaxu Amsterdam s Galatasaray 0:3 jen na lavičce.
Dánský trenér Leverkusenu Hjulmand dal na hrotu před českým reprezentantem přednost devatenáctiletému Kofanemu z Kamerunu a při hlavičce Argentince Otamendiho zachránilo hosty břevno. Schick přišel na hřiště až v 57. minutě a už za osm minut rozhodl. Utekl domácí obraně, ukrajinský brankář Trubin sice jeho střelu vyrazil, ale míč se vrátil k českému útočníkovi a ten dal hlavou svůj druhý gól v Lize mistrů. První vstřelil před rokem do sítě Salcburku.
Inter dlouho nemohl najít klíč k obraně mistra Kazachstánu. Už v úvodu se chystal na penaltu, ale rozhodčí ji po kontrole u videa odvolal. Až těsně před přestávkou zužitkoval závar před brankou hostů argentinský mistr světa Martínez a byl to jeho 12. gól v posledních 11 zápasech v Lize mistrů. Poražený finalista minulého ročníku dosud soutěží procházel bez inkasované branky, izraelský obránce Arad mu sice bilanci pokazil, ale Brazilec Carlos Augusto přece jen vrátil favorita do jeho role.
Bruggy v minulém kole schytaly debakl 0:4 na Bayernu, ale s Barcelonou třikrát vedly. Hrdinou zápasu byl Portugalec Forbs, který první gól připravil pro Němce Tresoldiho a další dva sám vstřelil. Katalánská ofsajdová past opakovaně sklapla pozdě. Barcelona, která v lednu zavítá do Edenu, dokázala pokaždé vyrovnat. Postarali se o to Torres a hlavně Yamal, který nejprve neuvěřitelně snadno prokličkoval domácí obranou a pak si jeho střelu srazil do vlastní branky Řek Tzolis. V nastavení ještě domácí dostali míč do sítě, ale rozhodčí ho u videa zrušil pro předchozí faul.
Jaroš na lavičce, veterán dostal tři góly
Borussia Dortmund ve třech předchozích zápasech v soutěži dala po čtyřech gólech, pod branky se podepsalo devět různých střelců a na hřišti Manchesteru City se k nim přidal Anton jako desátý. To už ale domácí vedli 3:0. Nejprve se Foden zmocnil míče ještě před šestnáctkou zamířil přesně k tyči. Pak se proti svému bývalému klubu trefil i Haaland a byl to už jeho pátý gól v soutěži. Foden druhým zásahem a Francouz Cherki pak stanovili konečný výsledek 4:1.
Jaroš po několika slabších výkonech a čtyřech gólech v Marseille musel přenechat místo mezi tyčemi v Ajaxu jednačtyřicetiletému Pasveerovi, ale úspěch to nizozemskému týmu nepřineslo. Třikrát ho překonal Nigerijec Osimhen, který se se šesti zásahy vyhoupl do čela tabulky střelců. Ajax zůstává bez bodu poslední.
Newcastle vyhrál předchozí dva zápasy v této soutěži se skóre 7:0 a zdolal i Bilbao, i když už v prvním poločase přišel kvůli zranění o svého nejlepšího střelce Gordona. Trippier hned v úvodu posadil přímý kop na hlavu Burna, po změně stran dal také hlavou gól Brazilec Joelinton. Baskickému týmu citelně chybí oba bratři Williamsové, které vyřadily problémy s třísly, a starší Iňaki určitě nebude ani za tři týdny v Edenu.
Atalanta Bergamo prohrála v úvodu soutěže v Paříži 0:4, ale druhá cesta do Francie byla úspěšnější. V Marseille sice první gól hostů videorozhodčí zrušil pro ofsajd, v poslední minutě ale Srb Samardžič přece jen brankovou rovnováhu porušil.
Ztráta Chelsea v Ázerbájdžánu
Chelsea hrála na hřišti Karabachu jen 2:2. Dvojnásobný držitel nejcennější klubové trofeje na jaře vyhrál Konferenční ligu i mistrovství světa klubů, ale v Ázerbájdžánu prohrál první poločas. Když se tito soupeři potkali minule v roce 2017, anglický tým triumfoval v součtu obou zápasů 10:0. I tentokrát mu rychle zajistil vedení Estévao, osmnáctiletý Brazilec, jehož si Chelsea vybrala, když jí dal v létě gól ještě v dresu Palmeiras na MS klubů.
Kapverdský útočník Andrade ale po odrazu míče od tyče vyrovnal a v součtu s kvalifikací to byl už jeho šestý zápis. Černohorský záložník Jankovič ještě do přestávky proměnil penaltu za Hatovu ruku. Trenér Maresca reagoval trojnásobným střídáním a jeden z náhradníků Argentinec Garnacho se hned uvedl vyrovnávací brankou, ale to bylo všechno. Ázerbájdžánský mistr tak má při své premiéře v prestižní soutěži na kontě už sedm bodů, stejně jako jeho dnešní londýnský rival.
Další nováček kyperský Pafos, který bude v lednu posledním soupeřem Slavie v ligové fázi, zdolal Villarreal 1:0. Před dnešním zápasem měl na kontě dvě bezbrankové remízy, přestože musel čelit největšímu počtu střel ze všech účastníků. Proti španělskému soupeři přidal další čisté konto a k němu navíc vstřelenou branku, znamenající první vítězství v Champions League. V úvodu druhého dějství hlavičkoval po rohovém kopu do sítě nizozemský obránce Luckassen.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10:3
|10
|5
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|6
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|7
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|9
Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|10
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|11
Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12:7
|7
|12
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|16
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|17
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|18
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|19
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|20
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|21
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6:10
|5
|22
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|23
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|24
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|25
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|26
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|27
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|28
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|29
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|35
Benfica
|4
|0
|0
|4
|2:8
|0
|36
Ajax
|4
|0
|0
|4
|1:14
|0
- Osmifinále
- Play-off