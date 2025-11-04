Předplatné

Liverpool ovládl bitvu proti Realu! Bayern vyhrál v Paříži, Kovář pomohl PSV k bodu

Liga mistrů
Fotbalisté Bayernu Mnichov v Lize mistrů porazili obhájce titulu Paris St. Germain na jeho hřišti 2:0. Oba góly dal Luis Díaz, následně byl v závěru poločasu vyloučen. Německý klub však i v oslabení vítězství ubránil a po čtyřech kolech je společně s Arsenalem stoprocentní. Selhal naopak Real Madrid, který prohrál v Liverpoolu 0:1. Stejně dopadl PSV Eidhoven s českým reprezentačním brankářem Matějem Kovářem na stadionu Olympiakosu Pireus.

Pařížský celek byl dosud v Lize mistrů suverénní, ale proti Bayernu nezachytil už úvod. Po kombinaci středem hřiště běžel sám na brankáře Olise, v šanci sice neuspěl, ale odražený míč poslal do branky dorážející Díaz. Za PSG sice poté srovnal Dembélé, ale radost mu zkazil ofsajd odhalený videorozhodčím. Držitel Zlatého míče navíc vzápětí střídal pravděpodobně kvůli zranění.

Po půlhodině mohl za hosty zvýšit Gnabry, ale jeho střela se jen odrazila od obou tyčí ven z branky. Vzápětí však vytvořil obrovskou chybu domácí kapitán Marquinhos, který se 20 metrů od branky nechal obrat o míč a Díaz přidal druhý gól. Jenže v nastavení poločasu Díaz zezadu fauloval Hakimiho, který musel střídat. Sudí po kontrole u videa Díaze vyloučil.

Poslední šampioni Ligy mistrů však přesilovou hru ve druhém poločase využili jen jednou, když centr za obranu zužitkoval střelou v pádu Neves. V dalších šancích podržel hosty brankář Neuer.

Duel Liverpoolu s Realem Madrid rozhodla pro domácí standardní situace po hodině hry. Na centr z přímého kopu z pravé strany si naskočil MacAllister a hlavou zamířil přesně nad hlavu brankáře Courtoise. Ten nestihl zvednout ruce. Real už se na vyrovnání nezmohl.

Kovář podržel PSV, Kinský na lavičce

PSV se povedlo proti Olympiakosu srovnat v nastavení. Od 17. minuty sice nizozemský tým prohrával, když brankáře Kováře tvrdou ranou pod břevno prostřelil Martins, ale poté Kovář svůj tým podržel a další branku nepustil. V nastavení pak při závěrečném náporu mohl sledovat, jak se jeho spoluhráč Pepi dostal na úrovni penaltového puntíku k míči a zařídil konečnou remízu. PSV má pět bodů.

Další český brankář Antonín Kinský zůstal jen na lavičce Tottenhamu a sledoval, jak jeho spoluhráči vítězí 4:0 nad Kodaní. Londýnský celek sice za stavu 2:0 přišel o vyloučeného střelce prvního gólu Johnsona, ale i v oslabení dvakrát skóroval a v závěru ještě zahodil penaltu. Při třetí brance předvedl nizozemský obránce Van de Ven sólo přes celé hřiště.

Neapol doma hrála s Frankfurtem bez branek. Oba týmy přitom v úvodních třech kolech inkasovaly dohromady dvacet branek, ale tentokrát si v obraně vedly mnohem lépe. Mají tak shodně po čtyřech bodech.

Frankfurt si nemohl vzít do Neapole své fanoušky, jelikož poslední vzájemný souboj v roce 2023 poznamenaly výtržnosti a také zatýkání. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením byl dnes klid, ovšem nejen v ochozech, ale i na hřišti, kde dominovaly obrany.

A když už ta hostující pustila domácí do šance, byl připraven brankář Zetterer. Ten podržel tým u dvou dobrých střel Neapole i při závěrečném náporu. Hosté pak měli velkou šanci v 73. minutě, ale brankář Milinkovič-Savič reflexivně vyrazil ránu zblízka mířící nad jeho hlavu.

Fotbal 2025

