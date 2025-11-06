Schick donutil Mourinha, aby mluvil o zklamání. Dal gól po 54 dnech: Ten pocit mi chyběl
Emotivně slavil, byl nadšený. Patrik Schick vstřelil první gól od návratu na hřiště po svalovém zranění, což je velmi pozitivní zpráva před blížícím se reprezentačním srazem. Ve středu večer zařídil pro Leverkusen první vítězství v této sezoně Ligy mistrů, když se trefil proti Benfice (1:0).
Na branku čekal necelé dva měsíce. Přesně šlo o 54 dnů. „Dlouho jsem ten pocit nezažil. A samozřejmě mi chyběl,“ zářil Schick v rozhovoru pro klubovou televizi. „Mám především radost z toho, že to byl vítězný gól.“
Devětadvacetiletého útočníka vyřadilo ze hry v polovině října svalové zranění. Kvůli tomu zmeškal čtyři soutěžní zápasy za Leverkusen i poslední reprezentační sraz, po kterém i kvůli prohře 1:2 s Faerskými ostrovy skončil v pozici hlavního trenéra Ivan Hašek.
Do akce se vrátil před necelými dvěma týdny a dosud naskočil do čtyř soutěžních zápasů. Jednou startoval v základní sestavě a zatím neodehrál celé utkání. Proti Benfice přišel na hřiště z lavičky a prosadil se po pouhých osmi minutách. Na hraně ofsajdu dostal přihrávku od obránce Alejandra Grimalda, míč si pustil do běhu a levačkou z první slušně vystřelil.
S prvním pokusem si ještě gólman Anatolij Trubin věděl rady, ale Schick se následně trefil hlavou do prázdné branky. A nastala obrovská euforie. Český reprezentant ukončil období bez vstřeleného gólu, ale zároveň zařídil bundesligovému celku první výhru v této sezoně Ligy mistrů, kde dosud zapsal dva body. Naposledy schytal debakl od PSG (2:7).
Schick v této sezoně za Leverkusen
- Zápasy: 11
- Odehrané minuty: 742
- Góly: 5
- Asistence: 1
Ale ani proti Benfice nešlo o ideální týmový výkon. Domácí byli aktivnější, vystřelili šestkrát na branku, ve statistice očekávaných gólů dosáhli na hodnotu 1,61. Zato Leverkusen jen na 0,75.
Českého útočníka pochválil i trenér Benfiky José Mourinho. „Po první půli jsme měli vést 2:0, nebo 3:0. Leverkusen si nic nevytvořil, pro vítězství neudělal vůbec nic. Jenže pak nastoupil Schick...“ prohlásil slavný kouč.
„Hráčům jsem řekl, že s tímto výkonem bychom vyhráli devět z deseti zápasů. Ale teď to byl zrovna ten, který jsme prostě prohráli,“ smutnil José Mourinho, kouč Benfiky. „Prohrál lepší tým, který si jako jediný vytvářel šance,“ doplnil. Což nepopíral ani Schick. „Benfika byla velmi nebezpečná,“ přiznal.
Přesto byl s výhrou spokojený, a najednou se cítil úplně jinak než o víkendu, kdy hodnotil před televizními kamerami jasnou prohru 0:3 s Bayernem Mnichov. „Momentálně jsme ve fázi, kdy se potřebujeme stabilizovat. Je strašně moc změn v týmu i celém klubu. S klukama na hřišti to není ono, zvykáme si na sebe. Dře to mezi námi, chybí chemie. Je to daň za to, že jsme prodali všechny hráče,“ byl velice upřímný.
Ano, velký vliv na hru Leverkusenu má odchod ofenzivního šikuly Floriana Wirtze, který přestoupil do Liverpoolu. Stejně tak učinil krajní hráč Jeremie Frimpong. Jonathan Tah, zkušený stoper, odešel do Bayernu Mnichov. Zmizel i klíčový muž ve středu pole Granit Xhaka. A najednou se stavělo téměř nové mužstvo kolem Schicka, jemuž byla prodloužena smlouva až do roku 2030.
„Máme mladý tým, který nemá s takovými zápasy příliš zkušeností,“ líčil hrdina Schick po utkání s Benfikou Lisabon. „Je to důležitá výhra, hodně nám pomůže,“ zakončil.
V pondělí se bude s velkou pravděpodobností hlásit na reprezentačním srazu pod vedením „bridge“ trenéra Jaroslava Köstla. Před tím ho ještě čeká sobotní ligový zápas proti Heidenheimu.
Patrik Schick proti Benfice (1:0)
- Odehrané minuty: 41
- Góly: 1
- Očekávané góly: 0,32
- Střely/na branku: 2/2
- Přihrávky/úspěšné: 8/7
- Driblinky/úspěšné: 1/1
- Osobní souboje/vítězné: 9/7
- Osobní vzdušné souboje/vítězné: 4/3
Zdroj dat: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10:3
|10
|5
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|6
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|7
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|9
Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|10
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|11
Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12:7
|7
|12
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|16
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|17
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|18
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|19
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|20
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|21
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6:10
|5
|22
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|23
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|24
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|25
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|26
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|27
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|28
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|29
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|35
Benfica
|4
|0
|0
|4
|2:8
|0
|36
Ajax
|4
|0
|0
|4
|1:14
|0
- Osmifinále
- Play-off