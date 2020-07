Komu (ne)fandí Slavia a Sparta? Kudy vede cesta přímo do pohárové Evropy | iSport.cz

Slavia má jisté třetí předkolo Ligy mistrů, Sparta to samé v Evropské lize. Může se však přihodit, že nekopnou do balonu, a už budou vědět, že je základní skupina EL nemine. Jen k tomu musí někdo pomoci. Komu mají kluby a jejich fanoušci přát?

Slavia

Pro Slavii platí: pokud si vítěz probíhajícího ročníku Ligy mistrů zajistí zároveň účast v jejím příštím ročníku ze své domácí soutěže, poskočí mistr třinácté země dle koeficientu rovnou do play off LM. To mu i v případě vyřazení zajišťuje základní skupinu Evropské ligy, tedy pohárový podzim.

V Lize mistrů zůstává ještě dvanáct týmů. Z nich devět si už zajistilo ve své domácí soutěži LM i napříště (Juventus, Manchester City, Real, Bayern, Barcelona, Lipsko, Atlético, Atalanta, PSG), jeden o to stále bojuje (Chelsea) a dva v lize nepochodily (Lyon, Neapol).

Právě jejich triumf, tedy Lyonu či Neapole, případně Chelsea, by pro Slavii znamenal smutnou zprávu. Musela by už do třetího předkola LM, odkud by v případě neúspěchu přešla do čtvrtého předkola EL. Základní skupinu by si tedy musela vybojovat sama.

Takže ve zkratce: Slavia v Lize mistrů nefandí Lyonu a Neapoli a pak možná ani Chelsea. Té ovšem drží palce v Premier League.

Deník Sport, Sport Magazín i časopis GÓÓÓL kupujte pohodlně ONLINE na iKiosek.cz »

Sparta

Pro Spartu platí: pokud si vítěz probíhajícího ročníku Evropské ligy (který jde automaticky do Ligy mistrů) zajistí z domácí soutěže (liga nebo pohár) přímý postup do Evropské ligy, zůstane jeho místo v EL nevyužité. A připadne vítězi domácího poháru třinácté země dle koeficientu, tedy Spartě.

V Evropské lize zůstává šestnáct týmů, z nichž pouze čtyři mohou tuto podmínku naplnit.

Leverkusen

Nejjasnější případ. V bundeslize skončil pátý, příští ročník EL má tedy jistý. Tady Spartě stačí fandit v probíhající EL.

Manchester United

Je pátý a Sparta si přeje, aby to tak dopadlo. Pak by to byl stejný případ jako Leverkusen. S obří pravděpodobností horší nebude, ale spíš to vypadá, že poskočí do první čtyřky. Tím by měl jistou LM a Spartu by už nezajímal.

Wolverhampton

Tady je to zamotanější. Matematicky ještě může být pátý (ale je to přesně ta malá pravděpodobnost, která může odsunout dolů United). Vlci jsou teď šestí. Z této příčky se normálně do základní skupiny EL nechodí, ovšem pokud by Chelsea ve finále FA Cupu porazila Arsenal a zároveň skončila v první čtyřce (zatím třetí, ale je to těsné), pak by letos i šestý tým Premier League mašíroval přímo do EL. Tedy to, co Sparta chce. Pod čarou však můžeme dodat, že triumf Wolverhamptonu v EL málokdo čeká.

AS Řím

Pro Spartu nadějné. AS Řím je pátý, což je právě to místo, které se jí líbí. V první čtyřce (jistota LM) už AS skoro jistě nebude, čtyři kola před koncem ztrácí jedenáct bodů. V boji o páté místo ho reálně ohrožují Neapol a AC Milán, oba s odstupem dvou bodů. Ovšem pokud by Řím skončil šestý a pátá Neapol, taky dobře. Neapol má totiž jistotu EL coby vítěz italského poháru, a tak by také AS šlo rovnou do základní skupiny EL.

Tabulka Premier League

1. Liverpool 36 30 3 3 77:29 93 2. Manchester City 36 24 3 9 93:35 75 3. Chelsea 36 19 6 11 64:49 63 4. Leicester 37 18 8 11 67:39 62 5. Manchester United 36 17 11 8 63:35 62 6. Wolverhampton 37 15 14 8 51:38 59 7. Tottenham 37 16 10 11 60:46 58 8. Sheffield United 37 14 12 11 38:36 54 9. Burnley 37 15 9 13 42:48 54 10. Arsenal 36 13 14 9 53:45 53 11. Everton 37 13 10 14 43:53 49 12. Southampton 37 14 7 16 48:59 49 13. Newcastle 37 11 11 15 37:55 44 14. Crystal Palace 37 11 9 17 30:49 42 15. Brighton 37 8 14 15 37:53 38 16. West Ham United 36 10 7 19 47:60 37 17. Watford 36 8 10 18 34:57 34 18. Aston Villa 36 8 7 21 39:66 31 19. Bournemouth 37 8 7 22 37:64 31 20. Norwich 37 5 6 26 26:70 21

Tabulka Serie A

1. Juventus Turín 34 25 5 4 72:36 80 2. Inter Milán 34 21 9 4 74:36 72 3. Bergamo 34 21 8 5 94:44 71 4. Lazio Řím 34 21 6 7 69:37 69 5. AS Řím 34 17 7 10 63:46 58 6. Neapol 34 16 8 10 55:45 56 7. AC Milán 34 16 8 10 53:43 56 8. Sassuolo 34 13 9 12 63:58 48 9. Hellas Verona 34 11 12 11 42:42 45 10. Boloňa 34 11 10 13 48:57 43 11. Cagliari 34 10 12 12 49:50 42 12. Fiorentina 34 10 12 12 43:45 42 13. Sampdoria Janov 34 12 5 17 45:56 41 14. Parma 34 11 7 16 47:50 40 15. FC Turín 34 11 4 19 41:62 37 16. Udine 34 9 9 16 32:48 36 17. FC Janov 34 8 9 17 42:64 33 18. Lecce 34 7 8 19 42:76 29 19. Brescia 34 6 6 22 32:71 24 20. Spal Ferrara 34 5 4 25 24:64 19

Jak se dohraje Liga mistrů osmifinále 7. srpna (hraje se na domácích stadionech bez diváků)

Juventus–Lyon (první zápas 0:1)

Manchester City–Real Madrid (2:1)

Bayern Mnichov–Chelsea (3:0)

Barcelona–Neapol (1:1) závěrečný turnaj v Lisabonu

12.–23. srpna, hráno na jeden zápas čtvrtfinále 12.–15. srpna

Manchester C./Real Madrid–Juventus/Lyon

Lipsko–Atlético Madrid

Barcelona/Neapol– Bayern/Chelsea

Bergamo–Paris SG semifinále 18. a 19. srpna

Manchester City/Real Madrid/Juventus/Lyon–Barcelona/Neapol/Bayern/Chelsea

Lipsko/Atlético Madrid–Bergamo/Paris SG finále 23. srpna Jak se dohraje Evropská liga osmifinále 5. srpna (hraje se na domácích stadionech bez diváků) odvety

Kodaň–Basaksehir (první zápas 0:1)

Wolverhampton–Ol. Pireus (1:1)

Leverkusen–Glasgow Rangers (3:1)

Šachtar Doněck–Wolfsburg (2:1)

Manchester U.– LASK Linz (5:0)

Basilej–Frankfurt (3:0) na jeden zápas (v Německu bez diváků)

Inter Milán–Getafe

Sevilla–AS Řím závěrečný turnaj v Německu

10. až 21. srpna hráno na jeden zápas

(Köln, Duisburg, Düsseldorf a Gelsenkirchen) čtvrtinále 10. a 11. srpna

Šachtar/Wolfsburg–Basilej/ Frankfurt

Manchester U./LASK Linec–FC Kodaň/Basaksehir

Inter Milán/Getafe–Leverkusen/Glasgow Rangers

Wolverhampton/Pireus–AS Řím/Sevilla semifinále 16. a 17. srpna

Wolverhampton Pireus/AS Řím/ Sevilla–Manchester U./Linec/Kodaň/Basaksehir

Inter Milán/Getafe/Leverkusen/ Rangers–Šachtar/Wolfsburg/Basilej/ Frankfurt finále 21. srpna v Kölnu

Václav Kotal: Úspěšný a uznávaný trenér i obchodník na burze Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Dotazník Václava Kotala: Co rád jí, co ho naštve a kam pojede na dovolenou?