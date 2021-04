Neville pálí do Superligy: Trestný čin proti fanouškům! United mě znechutili

Obrovskou bouři vyvolalo ve fotbalovém světě oznámení dvanácti špičkových týmů o založení vlastní Superligy. A pozitivní reakce byste mezi fanoušky i experty hledali vážně složitě . Za všechny to shrnul Gary Neville, bývalý obránce a legenda Manchesteru United. „Jsem naprosto znechucený klubem, kterému fandím 40 let. Jde o trestný čin proti fanouškům fotbalu,“ rozčílil se ve vysílání televize Sky Sports.

Příští dny a týdny budou zřejmě hodně rušné. Dvanáctka TOP celků (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milán a Inter Milán) v neděli pozdě večer přišla s tím, o čem se v posledních letech spekulovalo.

Nová Superliga jen pro ty nejlepší! A nejbohatší.

UEFA, FIFA i národní svazy z Anglie, Španělska a Itálie se rázně postavily proti a hrozí všem účastníkům vyloučením ze svých soutěží. To by podpořil i Gary Neville, kterého potvrzení Superligy zklamalo. V emotivním monologu ve vysílání televize Sky Sports se pustil do „svého“ Manchesteru United i všech dalších účastníků.

„United fandím 40 let, ale teď jsem naprosto znechucený. Nejvíc právě z United a Liverpoolu. Ten se tváří, jak nikdy nepůjdeš sám (odkaz na klubovou hymnu) a pak udělají fanouškům tohle? United jsou 100 let klubem dělníků a pak jdou do ligy pro nejlepší bez konkurence? To je naprostá ostuda, čistá chamtivost,“ rozzlobil se šestačtyřicetiletý bývalý obránce.

„Majitelé United, ale i Liverpoolu, Chelsea nebo City nemají s fotbalem v této zemi nic společného. Máme tu stoletou historii lidí, kteří žili a milovali své kluby, tihle fanoušci teď potřebují ochranu. Já sám jsem fotbalem dost vydělal a měl z něj prospěch, nejsem proti penězům ve fotbale. Ale principy spravedlivé hry říkají, že je fér, aby Leicester mohl vyhrát anglickou ligu a dostal se tím do Ligy mistrů,“ podotkl zjevně vytočený Neville.

„Vždyť United v Lize mistrů teď ani nejsou! Arsenal a Tottenham taky ne! A oni teď chtějí, aby tam měli jasné místo dané Bohem? To je absolutní vtip. Přišel čas pro nezávislé orgány, aby tohle zastavily. Dost, už dost,“ doplnil ještě.

Podle Nevilla by Superliga totálně zabila systém soutěží, který se dlouhé roky budoval. A to jak na evropské, tak na národní úrovni.

„Zítra klubům odečtěte všechny body, dejte je na konec ligových tabulek a vezměte jim peníze. Potrestejte je. Myslím to vážně. Je to trestný čin proti fotbalovým fanouškům. Já nejsem proti modernizací soutěží. Během posledních 100 let se pochopitelně vyvíjely, nemusíme jenom stát na místě. Ale tohle načasování je odporné,“ prohlásil Neville.

Nejvíc ho zklamalo počínání Manchesteru United, Liverpoolu a Arsenalu – tří tradičních anglických značek.

„Historie těchto klubů je obrovská, vážím si jí. Liverpool nemám rád a ve městě nemají rádi mě, ale vždycky jsem myslel, že jsou upřímní, že se budou starat o své lidi. Teď je to pryč, zapomeňte na to. Kluby potrestejte, klidně jim seberte i tituly,“ dodal pětaosmdesátinásobný anglický reprezentant.

