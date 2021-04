Šéf UEFA ostře o Superlize: Hadi na prsou! Vyloučíme je co nejdříve

UEFA vrací úder. Její šéf Aleksander Čeferin na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru se ostře pustil do projektu Superligy, do které se chce zapojit dvanáct elitních klubů z Anglie, Španělska a Itálie. Z Čeferinových úst zazněly pořádně ostré výroky vůči jejim vrcholným představitelům.

Fotbalisté, kteří nastoupí do nově plánované superligy, budou mít podle Čeferina zakázaný start v národních týmech. Nebudou tak smět reprezentovat své země na vrcholných šampionátech, jako je mistrovství světa nebo Evropy. Samotné kluby by pak měly být vyloučeny, co nejdříve to půjde.

„Stále to posuzujeme s naším právní týmem, ale uvalíme veškeré možné postihy a budeme vás informovat hned, jak to bude možné. Můj názor je, že by jim měl být co nejdříve zakázán start ve všech našich soutěžích a jejich hráčům také,“ citovala Čeferina agentura Reuters.

Proti snaze elitních klubů, mezi nimiž jsou Manchester United, Juventus či Real Madrid, se postavila také FIFA. Během dne se ke kritice přidala řada dalších světových osobností, klubů a hráčů. Otevřený nesouhlas vyjádřily i francouzské a německé týmy, které se k projektu nepřidaly.

„UEFA a fotbalový svět stojí jednotně proti tomuto hanebnému a samoúčelnému návrhu, který byl pouze pro několik vybraných evropských velkoklubů motivovaných chamtivostí. Všichni jsme jednotní proti tomuto nesmyslnému projektu,“ uvedl Čeferin.

Šéfa evropského fotbalu zklamalo i jednání představitelů jednotlivých odtržených klubů, které označil za „lháře“ a „hady na prsou“. Při té příležitosti připomněl i svou čtyřiadvacetiletou praxi jako právníka se specializací na trestní právo a podivoval se, že nic podobného ještě nezažil.

„Když začnu s Edem Woodwardem (šéf Manchesteru United), moc jsme do kontaktu nepřišli, ale minulý čtvrtek mi volal, že je s reformou Ligy mistrů spokojený a chtěl si jen vyjasnit věci kolem finančního fair play. Přitom už měl podepsáno jinde,“ řekl Čeferin.

Opřel se i do prezidenta Juventusu Andrey Agnelliho. „Je asi největším mým zklamáním. Nikdy jsem neviděl člověka, který by tak často lhal. Ještě minulou sobotu mi říkal: To jsou jen spekulace, nic se neděje. Zavolám ti za hodinu. A pak vypnul telefon a další den přišlo tohle oznámení. Hamižnost je tak silná, že se kvůli ní vytrácí lidskost,“ dodal Čeferin, který je kmotrem Agnelliho dcery.