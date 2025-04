UEFA Mafia? Slavia za pokřik platila, norský klub u arbitráže pokutu zvrátil

Norský klub Brann Bergen uspěl u Sportovního arbitrážního soudu (CAS) s odvoláním proti pokutě 5000 eur (125 tisíc korun), kterou dostal od Evropské fotbalové unie za to, že jeho fanoušci skandovali při zápase „UEFA mafia“ a vyvěsili transparenty se stejným nápisem. Za tento pokřik dostala v minulosti pokutu opakovaně například i pražská Slavia.

Disciplinární komise zdůvodnila postih po loňském utkání Ligy mistryň se St. Pöltenem tím, že šlo o provokativní a urážlivé vzkazy. Arbitrážní soud nyní podle Brannu konstatoval, že pravidla UEFA „musí být vykládána ve světle základních lidských práv, jako je svoboda projevu“.

„Rozhodnutí CAS nás velice potěšilo. Nestává se každý den, aby klub z Norska hýbal fotbalovou Evropou, ale dnes to tak opravdu je. Ve světě, kde je napadána svoboda slova, je to důležité a správné rozhodnutí,“ řekl předseda Brannu Aslak Sverdrup. Verdikt disciplinární komise se tím podle něj ruší.

„CAS má za to, že použití termínu 'UEFA mafia' musí být chápáno jako odkaz na UEFA jako uzavřenou skupinu lidí, kteří mají významnou kontrolu nad konkrétní oblastí - tedy jako satirické prohlášení a kritika moci,“ uvedl klub v prohlášení. „CAS souhlasí s námi, že to nelze považovat za urážlivé nebo provokativní a udělovat za to pokuty.“

Brann uvedl, že UEFA dostala nařízeno uhradit klubu právní náklady na spor. UEFA potvrdila, že arbitráž pokutu zrušila. S výkladem Brannu ale nesouhlasí. „CAS nijak nerozhodl, že by svoboda slova mohla ospravedlnit urážlivá prohlášení takzvaných 'fanoušků,“ uvedla v prohlášení. „Navíc potvrdil, že UEFA má legitimní zájem na zajištění veřejné bezpečnosti a předcházení výtržností nebo nevhodnému chování během zápasů. Naše disciplinární orgány budou i nadále uplatňovat svou politiku nulové tolerance vůči nevhodnému chování, aby zajistily, že zápasy nebudou místem násilností, projevů rasismu nebo urážek, které na sportovní akce nepatří,“ konstatovala unie.