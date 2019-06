Nový GÓÓÓL: vůdce Virgil, Neymarovo rande s osudem i problém Barca | iSport.cz

Na co se můžete těšit v červnovém výdání časopisu GÓÓÓL:

- Virgil van Dijk, vůdce Liverpoolu a nejlepší hráč Premier League. Vše o síle dominantního stopera. Bez něj by Reds Ligu mistrů nedobyli.

- Copa América v Brazílii: Neymarovo rande s osudem!

- Anglický treble? To dokázal jen Pep a spol. Vladař a rekordman Manchester City.

- Sbohem, legendo. Kapitán Vincent Kompany se loučí.

- Lucas Moura, vykoupení nenápadného hrdiny Tottenhamu, sympaťáka, který jezdí londýnským metrem.

- Mauricio Pochettino, portrét velkého trenéra s malými finančními možnostmi.

- Antoine Griezmann, neříká se snadno: Adios!

- Problém Barca: tři příběhy, tři osudy: Philippe Coutinho, Luis Suárez, Arturo Vidal.

- Hvězda pro Real? Extra bomber Luka Jovič!

- Mistři světa v zemi samurajů: podivuhodné zážitky Andrése Iniesty, Davida Villy, Lukase Podolského a Fernanda Torrese v exotickém Japonsku.

- Bitva velkoklubů. Joao Félix, zázrak Benfiky, podle expertů nový Kaká. Plus další letní terče: Nicolas Pépé, Hakim Ziyech, Bruno Fernandes, Tanguy Ndombélé.

+ DÁREK! PLAKÁTY: speciální trenérská edice – Jürgen Klopp a Pep Guardiola! Dále legenda Petr Čech a skvělý bojovník Lucas Moura.