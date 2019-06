Hrdina Salah: Odteď mám rád video! Neskutečné, co zvládl kluk z vesnice | iSport.cz

Už po 22 sekundách hry se míč po centru od liverpoolského Sadia Maného odrazil ve vápně od hrudníku do ruky záložníka Tottenhamu Moussy Sissoka a slovinský sudí Damir Skomina nařídil penaltu. Nizozemský videorozhodčí Danny Makkelie výrok po krátké konzultaci potvrdil.

„Od příští sezony uvidíme videorozhodčího i v Premier League, uvidíme, co to přinese. Ale odteď mám video rád,“ řekl s úsměvem Salah, který zaznamenal druhý nejrychlejší gól finále Ligy mistrů v historii.

Loňská porážka s Realem Madrid 1:3 podle něj Liverpoolu v sobotním finále v Madridu hodně pomohla. „Byla to pro nás strašně důležitá zkušenost. Každý z nás odvedl maximum. Nebyl to od nikoho žádný skvělý individuální výkon, ale jako tým jsme byli naprosto brilantní. Myslím, že jsme si to zasloužili,“ podotkl nejlepší střelec uplynulé sezony Premier League.

Před rokem si při finále bolestivě poranil rameno po souboji s kapitánem Realu Sergiem Ramosem. Kvůli zdravotním problémům scházel i v odvetě letošního semifinále s Barcelonou, ale proti Tottenhamu už nechyběl.

„Jsem nadšený, že jsem mohl hrát druhé finále po sobě a konečně si zahrát celých 90 minut. Musel jsem za svou kariéru hodně obětovat, abych tohohle dosáhl. Z vesnice jsem přišel do Káhiry, musel jsem opustit rodiče. Je pro mě neuvěřitelné, že se Egypťan dostal na tuhle úroveň,“ uvedl Salah.