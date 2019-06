Dojatý Klopp zářil s pivem: Nejlepší večer! Upravil si také písničku o sexu | iSport.cz

"Je to nejlepší večer našich fotbalových životů. Obvykle jsem 20 minut po zápase tak napůl opilý, ale tentokrát jsem měl zatím jen vodu," smál se Klopp na tiskové konferenci, kam přišel s pivem.

Od roku 2012, kdy získal s Dortmundem Německý pohár, prohrál šest finále po sobě. Tři s Borussií a tři s Liverpoolem, s nímž vloni v souboji o vítěznou trofej v Lize mistrů podlehl Realu Madrid. Až v sobotu prokletí zlomil.

"Cítím hlavně úlevu, úlevu pro moji rodinu. V posledních šesti případech jsme odlétali na prázdniny se stříbrem, což nebylo úplně super. Tehle rok je to úplně jiné. Mám plno stříbrných medailí a nyní mám konečně i zlatou, takže si ji dám doma vedle všech těch stříbrných," řekl Klopp.

"Ale nejdůležitější pro mě není medaile, nebo si sáhnout na pohár. Nejvíce šťastný jsem za ostatní lidi - za fanoušky, za hráče. Museli kvůli mně trpět. Už jste někdy viděli tým jako tento tak bojovat, i když už nemá žádné palivo v nádrži?" dodal Klopp po náročné sezoně. "Až zítra pojedeme Liverpoolem, všichni si naplno uvědomíme, co kluci dokázali," přidal.

V rozhovoru pro norskou televizi pak ukázal své hudební nadání. Začal zpívat svoji verzi hitu z 90. let Lets Talk About Sex (Pojďme se bavit o sexu), akorát slovo sex v ní nahradil číslovkou six (šest) na znamení šestého triumfu Liverpoolu v Lize mistrů a Poháru mistrů evropských zemí.

Skóre v nedělním finále už ve druhé minutě otevřel ze sporné penalty za ruku Muhammad Salah a v 87. minutě přidal pojistku střídající Divock Origi, který už v semifinále pomohl dvěma góly k výhře 4:0 v odvetě a k obratu s Barcelonou. Tottenhamu nebylo nic platné, že byl aktivnější a výrazně více držel míč.

"Finále je o výsledku, o ničem jiném. Odehrál jsem plno finále, ve kterých jsme vždy hráli lepší fotbal. Dnes to bylo těžké hlavně z toho pohledu, že se oba týmy musely vyrovnat s třítýdenní pauzou po konci Premier League. Byl to spíš boj než krásný fotbal a my jsme dali góly ve správných chvílích," podotkl Klopp.

"Obvykle jsem tady vždy seděl o trochu dříve a vysvětloval, proč jsme prohráli. Teď nebudu vysvětlovat, proč jsme vyhráli. Chci si jen užívat, že jsme vyhráli. Cítím s Tottenhamem, vím lépe než kdokoliv jiný, jak se teď cítí," doplnil Klopp, který s Liverpoolem skončil v této sezoně anglické ligy druhý.¨

Věří, že první trofej s "Reds" je teprve začátkem. "Chvíli to trvalo, je to důležité pro náš rozvoj a zlepšování. Tohle malé razítko nám hodně pomůže, můžeme pokračovat. Tohle je pro tuhle partu pouze začátek. Všichni jsou stále ve skvělém věku, nejlepší časy svých kariér mají před sebou, což je super," řekl Klopp.