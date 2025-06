Bude fungovat MS klubů? Nálož peněz, zahlcený kalendář a jde i o politiku

Účastní se věhlasné značky a rozjeté mašiny mimosezonních turnajů, jako je mistrovství světa klubů (FIFA Club World Cup), opravdu jen z čiré lásky k fotbalu a touhy přihodit do vitríny další blyštivou ozdůbku? My tomu taky nevěříme. Tady jde o jedinou věc: peníze. Letět přes půl planety s mužstvem, realizačním štábem a celou logistickou karavanou jen proto, aby po víc než padesátce zápasů přidali další tři (minimálně)? To se polyká snáz, když na konci čeká 1,25 miliardy dolarů. Silný motiv… A právě teď si rozebereme, co to všechno znamená: pro peněženky, prestiž i budoucnost světového fotbalu. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>