Euro 2020 | Novák: Gól proti Spartě mi nechutnal. Mít Kangu za spoluhráče? Nevím… | iSport.cz

Zápas s Kosovem se blíží. Je na mužstvu patrná nervozita?

„První dny jsou trošku volnější, ale čím víc se blíží zápas, tím samozřejmě přibývá nervozita, ale ne nějak přehnaná. Musíme si věřit, potvrdit dvě domácí výhry, které jsme zvládli velmi dobře.“

Čekají vás dvě zlomová utkání kvalifikace?

„Určitě bude důležité proti Kosovu i Černé Hoře bodovat a zbytečně tam neztratit.“

Pomáhá vám, že trenér nechává vzadu v poslední době vás s trojicí Kadeřábek, Čelůstka a Suchý?

„Je to znát. Ale víme, že vzadu pořád děláme chyby, kterých se nesmíme dopouštět a musíme si na to neustále dávat pozor.“

Na vlně se po postupu do Ligy mistrů vezou hráči Slavie. Formu má i levý obránce Jan Bořil. Znamená pro vás velkou konkurenci?

„Tlak necítím, ale konkurence je zdravá, důležitá pro každého hráče. Když není konkurence, člověk občas poleví. Máme spolu zdravý vztah. Jak on přeje mně, tak já přeju jemu. Kdo z nás nastoupí, to je na trenérovi. Já jsem typ člověka, že chci vyhrát za každou cenu. Jestli nastoupím já, nebo Honza, takhle to neberu. Hlavně abychom my jako tým ty dva zápasy zvládli.“

Bořil vstřelil postupový gól Slavie do Ligy mistrů, vnímáte, jak se mu nyní daří?

„Samozřejmě Slavii sleduju. Zadařilo se jim, jde o obrovský úspěch pro klub i celý český fotbal. Přál jsem jim to, je důležité mít co nejvíc týmů v evropských pohárech. My s Trabzonsporem jsme také v Evropě – sice v Evropské lize, ale i to se počítá. Je to důležité pro hráče, aby si nějaký pohár zahráli a nastupovali dvakrát týdně, ne jen jednou.“

V Turecku se držíte v základní sestavě, berou vás tam jako klíčového hráče kádru?

„Co jsem do Turecka přišel, vesměs jsem odehrál úplně všechno a držím se v základní sestavě. Jsem jenom rád, také týmově se nám daří. Minulou sezonu jsme skončili těsně o bod čtvrtí, mohli jsme si rovnou zajistit Evropskou ligu, bohužel se nám to nepovedlo. Ale i tak jsme ukázali sílu a postoupili do evropské skupiny z kvalifikace.“

Byl na vás velký tlak, abyste prošli do Evropy?

„Tlak je na nás ze všech stran, hlavně od fanoušků. V Turecku máme jedny z tvrdých ultras, každý zápas jsme pod tlakem, remíza nebo prohra se moc neodpouští. Chodíme do každého zápasu s cílem vyhrát.“

Jak se s takovým prostředím vyrovnáváte?

„Ze začátku jsem byl trošku překvapený, že to takhle funguje, ale zvykl jsem si a není to pro mě žádná novinka. Vím, co se od nás čeká. Cíl dostat se do skupiny v evropských pohárech jsme splnili, navíc jsme ještě jako tým posílili.“

Jak chutnal gól proti Spartě?

„Nechutnal dobře. Samozřejmě jsem rád za každý gól, co si budeme povídat. Ale před losem jsem Spartu nechtěl, nikdy nechci žádný český tým. Přeju si, aby český fotbal bojoval o evropskou skupinu. Když nám nalosovali Spartu, tak jsem samozřejmě chtěl postoupit. Dal jsem gól, byl jsem rád. Na druhou stranu mě mrzelo, že jsme Spartu zastavili a oni přišli o Evropu.“

Byl to těžký zápas?

„Nastupovali jsme do prvního soutěžního utkání, po pravdě to od nás byl hrozný zápas, nic se nám nedařilo. Nepomohlo ani to, že jsme hráli bez fanoušků. Spíš to z naší strany vypadalo jako přátelský zápas, vůbec jsme tomu nedávali váhu. O poločase byl v šatně uragán od trenéra. Štěstí bylo při nás a dali jsme dva góly, které se ukázaly jako hodně důležité.“

Jaký dojem na vás udělala Sparta?

„Překvapili mě tím, že na nás vlétli, my jsme si hlavně v prvním poločase úvodního zápasu nevěděli rady, jak proti nim pořádně hrát. Dostali nás pod tlak, vytvořili si hodně šancí. Ve druhém zápase doma jsme věděli, že sílu máme, že budeme hrát před vyprodaným stadionem, fanoušci nás ženou každý zápas a máme bouřlivou atmosféru. To nám pomohlo.“

V odvetě vám dal gól sedmnáctiletý Adam Hložek, co říkáte na jeho výkony?

„Hrál na mě. Na to, že je mu sedmnáct let, je neskutečně vyspělý. Věřím, že všechno je teprve před ním. Ukáže, že je právem jeden z největších talentů české ligy.“

Roste z něj fotbalista pro největší evropské soutěže?

„To je individuální u každého hráče. Důležité je, jak zvládne přesun do ciziny. Když mu nesedne klub, výkonnost půjde dolů. Musí s agentem, rodinou a okolím vybrat nejlepší klub, když se mu tohle povede, má před sebou skvělou budoucnost.“

Chtěl byste hrát v týmu s Guélorem Kangou, který vaše fanoušky provokoval v prvním zápase na Letné?

„Nevím, jestli bych ho chtěl za spoluhráče. Osobně ho neznám. Na hřišti ukazuje kvalitu, ale má i slabé stránky, to víme všichni. Za mě je to dobrý hráč, dokáže udělat rozdíl. Občas je dobré mít v týmu takového hráče, který tohle umí, vymyslí gólovou přihrávku nebo sám vstřelí gól.“

Štvalo vás, jak provokoval turecké diváky?

„To byli naši fanoušci, byla tam i má rodina. Byl jsem jediný, který na zápas v Praze dostal lístky, měl jsem to slíbené od klubu, měl jsem asi dvacet lístků. Neříkám, že se mu to vrátilo… Ale za stavu 2:0 udělal, co udělal, a nakonec jsme remizovali 2:2. Potom jsme doma vyhráli 2:1. To je jeho věc, když to udělal, ale asi mu to nepomohlo.“

V Turecku se tohle neodpouští, že?

„Tam se neodpouští nic. Když jde člověk proti fanouškům, na to nezapomínají. V domácí odvetě věděli, co udělal, celkově se Spartu snažili dostat pod tlak, pískali na ně od první minuty. To pro nás také bylo důležité.“

V Trabzonsporu jste třetí sezonu, v létě vám končí smlouva. Chcete tam pokračovat, nebo ještě máte sen posunout se výš?

„Hrál jsem v Česku, Dánsku, teď jsem v Turecku. Pro mě je Turecko jedno z nejpovedenějších angažmá. Dostal jsem první informaci od klubu, že by se mnou rádi prodloužili smlouvu, záleží, jestli se domluvíme. Agentura na tom pracuje, doufám, že se domluvíme co nejdřív. V rámci Turecka bych asi neměnil, jsem tam fakt spokojený já i rodina. Absolutně tam nemám problém, jsem momentálně šťastný.“

Takže Trabzon, nebo nějaký klub z TOP pěti evropských lig?

„Může se stát cokoliv. Ale primárně jsem spokojený v Trabzonu, když se splní věci, co patří k nové smlouvě, vůbec nemám problém podepsat smlouvu na pár dalších let.“

V cizině jste už šestým rokem, Napadlo vás, že to venku vydržíte takhle dlouho?

„Já si už jako mladý chtěl hodně zahrát v cizině, chtěl jsem vycestovat. Nepopírám nějakou kvalitu české ligy, ale je to i o poznání nových zemí, o kultuře. To se mi povedlo. Snad se udržím v zahraničí co nejdéle.“

