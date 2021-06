Ronaldova derniéra. Zopakuje legenda s Portugalci zlatý mejdan?

Dal tolik gólů, že by zaplnily pusté a prázdné mezihvězdné prostory. Ale každý příběh jednou skončí, i ten nejimpozantnější. Stíhačka CR7 startuje. Páté EURO. Udeří do nebe?

Odpůrci zavrčí: „Jeho ego je tak velké, že musí mít vlastní zrcadlo. Myslí jen na sebe a tryská z něj nadutost. Týmovost je mu cizí.“

Příznivci zvednou oči ke stropu. „Vy kluci pitomí, Cristiano Ronaldo si podal přihlášku k nesmrtelnosti! Vrší góly do závratných vrstev a ostatní nechává v prvním patře.“

Portugalec budí emoce od roku 2003. Brankáře zatlouká do rakví a obránci se cítí jako svíčka plápolající v oku hurikánu. Celkem nastřílel 777 branek. 674 v klubech a 103 v reprezentaci. Tahle čísla by přišla iracionální i Pythagorovi. „Chápeš to?“ žasl by Archimédés. „Já snad přestanu s výpočtem objemu těles a bodnu se kružítkem, jestli se mi to nezdá.“

Ronaldovi je 36 let a láme rekordy. Další a další a další. Učiněná montážní linka.

Stal se nejstarším králem střelců v historii Apeninského poloostrova (29 zásahů). Je prvním hráčem, který vládl kanonýrům Anglie, Španělska a Itálie. Nikdo jiný nedal 100 gólů v Premier League, La Lize a Serii A. Sto tref v dresu Juventusu nasázel rekordní rychlostí – za necelé tři roky (130 utkání). Ale taky je pravda, že v této sezoně cítil tíhu na hrudi. Vyhrál sice Italský pohár, ale jinak nic. Ani ťuk. Stará dáma přišla o devítiletou nepřemožitelnost a skončila čtvrtá. Dokonce trnula, aby se probila do Ligy mistrů (rozhodl jeden bod). CR7 je nejdražší posilou v turínských dějinách (117 milionů eur). Měl zafungovat jako dynamit a odpálit trezor, který bianconeri ne a ne otevřít.

Champions League! Soutěž, kterou Juve ovládli naposledy v roce 1996. Od té doby byli pětkrát ve finále (1997, 1998, 2003, 2015 a 2017), ale vždy ukryli obličej do dlaní a mohli si oči vyplakat. Vojevůdci Ronaldovi však selhala rozbuška. Juventus šel ke dnu ve čtvrtfinále (Ajax) a potom dvakrát v osmifinále (Lyon a Porto). Ještě že nebyl v kůži Jana Žižky. Projel by to u Sudoměře i na Vítkově.

V květnu bylo ještě hůř. V kabině zavinil pořádné dusno. Spoluhráči na pondělním tréninku vydýchávali porážku 0:3 s AC Milán. Bolela, protože jim ztížila cestu do Ligy mistrů. Dvě kola před koncem byli až pátí a nezbylo jim než spoléhat na zaváhání rivalů (nakonec klopýtla Neapol, která jen remizovala s Hellasem). Cristiano dostal pracovní volno, přestože proti rossoneri nezářil a schytal ostrou kritiku. Jel si pro zbrusu nové Ferrari Monza v přepočtu za 35 milionů korun. Do sídla automobilky v Maranellu, které je z Turína vzdálené tři hodiny jízdy, ho doprovázel prezident Andrea Agnelli. Borci jako Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini či Alex Sandro zuřili. „Pořád nějaké službičky. Zvláštní zacházení a dvojí metr!“

Ronaldo ovšem umí odpovědět. Trefil se proti Interu Milán i Sassuolu a spasil turínské akcie na evropské burze. Andrea Pirlo nicméně dotrénoval a otěže převezme přísný Massimiliano Allegri, který Cristiana příliš nemusí. Tohle všechno slouží jako pozadí neobvyklé situace, v níž se rodák z Madeiry nachází. Už není nedotknutelný. Spíš má pocit, že visí ze skály. Fanoušci ho v Juve nechtějí a cupují ho na kusy. Experti do něj šijí špičatými jehlicemi. „Přitom jsem pořád nejskvělejší,“ zlobí se a ukazuje statistiky.

„Vře to v něm,“ přikývl Fernando Santos, kouč portugalské reprezentace. „V kariéře dosáhl úplně všeho, ale není spokojen. Připadá mi ještě nažhavenější než dřív.“ Jeho svěřenci vyhráli EURO 2016 a Ligu národů 2019. Pyšní se nezdolným stoperem (Rúben Dias), prvotřídními záložníky (Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Joao Moutinho) a bravurou v útoku (Joao Félix, Diogo Jota, André Silva).

Ronaldo tým pozlacuje jako drahocenná koruna – odznak moci a důstojnosti. Tohle EURO je jeho páté. Poslední poklona? Nejspíš ano. První evropský šampionát – v domácím prostředí – zažil v devatenácti (2004). Byl nejmladším hráčem mužstva, jemuž veleli Luís Figo, Rui Costa a Pauleta. „Tenhle kluk?“ říkal trenér Luiz Felipe Scolari. „Nic pro něj není nemožné.“ Portugalci protančili do finále (přes Anglii a Nizozemce), kde narazili na řeckou zeď. To bylo slz! Úplné potoky. Ronaldo nebyl k utišení a náladu mu nespravil ani fakt, že pronikl do ideální sestavy (spolu s Petrem Čechem, Pavlem Nedvědem a Milanem Barošem).

Zlatý prach ho přece jen posypal na minulém šampionátu (2016). Portugalsko vyřadilo Chorvaty, Poláky a Velšany. Ve finále se CR7 zranil a brzy odkulhal. Spoluhráče povzbuzoval aspoň z lavičky a vypadal u toho jako tygr na vodítku. Bitvu s Francií rozhodl v prodloužení Éder a oslavy nebraly konce. Portugalci jsou velcí labužníci a kohout na víně nikdy nechutnal líp. Cristiano si připsal tři góly a tři asistence. Získal Stříbrnou kopačku, cenu pro druhého nejzdatnějšího hráče turnaje (po Griezmannovi).

Neptejte se ho, kde tuhle trofej má. Kdybyste odebírali bulletin „Ze světa kanalizačního potrubí“ nebo informační zpravodaj „Čistírna odpadních vod“, znali byste odpověď. Teď je Ronaldo – jak jinak – krok od dalšího primátu. Stačí jedna trefa a odskočí Platinimu. Nastolí převahu a bude nejlepším střelcem v dějinách evropských šampionátů.

Tím jediným a nedostižným. Ultimativním a svrchovaným.

Nejbáječnějším a bezkonkurenčním.

Nejopěvovanějším.

Tak to potřebuje.

Tak to má rád.

Jsem tu pořád! Než odejdu do výslužby, dám ještě 100 gólů!

Poslední zteč. Pepe a Ronaldo, veteráni mnoha bitev. Zopakují si zlatý mejdan?

Celkem nastřílel 777 branek. 674 v klubech a 103 v reprezentaci. Tahle čísla by přišla iracionální i Pythagorovi.

Nejlepší střelci v historii ME Jméno (země) zápasy góly Cristiano Ronaldo (Portugalsko) 21 9 Michel Platini (Francie) 5 9 Alan Shearer (Anglie) 9 7 Antoine Griezmann (Francie) 7 6 Thierry Henry (Francie) 11 6 Nuno Gomes (Portugalsko) 14 6 Zlatan Ibrahimovič (Švédsko) 13 6 Wayne Rooney (Anglie) 10 6 Patrick Kluivert (Nizozemsko) 9 6

Já to trefím! Jeho buňky obsahují gólové molekuly. I v šestatřiceti.

Pane Ronaldo, co vás motivuje?

Nasázel 36 gólů, ale hold mu nikdo neskládal – Juventus dobyl jen Italský pohár a fanoušci se ptají: „Opravdu se nám superdrahá modla vyplatí?“ Jak zareaguje?

Portugalci jsou úřadující šampioni, ale obhajoba nemůže být těžší. Cestu jim zkříží Francie a Německo. Už ve skupině. To chce ryzího vůdce.

Mbappé je mladší o 14 let. Všichni o něm mluví jako o nástupci CR7. „Ronaldova éra minula, Kylianova začíná,“ tvrdí experti. „Ne tak rychle,“ říká Cristiano. „Pořád jsem tu.“

Střetne se s Karimem Benzemou. Ten po jeho odchodu z Realu Madrid získal svobodu. Nabral životní formu a blýskl se 90 góly během tří let. Kdo s koho?

Souboj kapitánů. Brankáři vs. útočník. Německým lídrem je Manuel Neuer, francouzským Hugo Lloris. Stanou se ledovcem portugalského Titaniku? „Nikdy!“ odmítá CR7 a přejíždí palcem ostří své gólové mačety.

V létě možná opustí Juventus. Co dál? PSG? Návrat do Manchesteru United? Do Realu? Buď jak buď, na EURO musí zaválet. Moc dobře to ví.

Rád prohlašuje, že věk je jen číslo a on může hrát do čtyřiceti. A pořád na top úrovni – jako eso es. Tenhle turnaj – setkání těch nejdovednějších – hodně napoví.