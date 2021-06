Šilhavého silné stránky a slabiny: trenér umí kabinu, Macho ale není

Byť jako asistent sekundoval Karlu Brücknerovi na evropských šampionátech v letech 2004 a 2008, v pondělí otevře dveře místnosti, ve které ještě nikdy nestál. Jaroslav Šilhavý poprvé povede Česko na velkém turnaji v roli hlavního trenéra. Národ se oprávněně ptá, zda porci složitých úkolů tváří v tvář velkým zvířatům ve skupině zvládne. Čili se nabízí otázka: je devětapadesátiletý kouč připravený na životní zkoušku? Deník Sport hledal odpovědi na základě několika kritérií.

Síla osobnosti: přednost Působí jako džentlmen, zakládá si na slušnosti, nevykazuje známky asertivního způsobu chování. Machem není. Nicméně hráči, kteří pod ním působili, či jeho spolupracovníci potvrzují, že umí přitvrdit. Stát si za svým. Zaburácet hlasem, když cítí, že jiné cesty není. Ve Slavii se třeba moc nepáral s drahým Ginem van Kesselem, kterého odlifroval na hostování do Lechie Gdaňsk. Rád sází na osvědčené hráče, i proto býval považovaný za „konzervu“, což do jisté míry platí pořád. Nikoliv však stoprocentně. V průběhu práce u reprezentace učinil několik nesmírně citlivých rozhodnutí, z nichž nejtěžší bylo to poslední - odložení lídra a kapitána Bořka Dočkala. Všechny ale byly ku prospěchu věci. Ukázal, že dovede jít proti vlastním pocitům a řídit se rozumem. To je vlastnost výrazných osobností. Český kouč Jaroslav Šilhavý sleduje nepovedenou přípravu s Itálií • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vztah s hráči: přednost Největší klad Šilhavého. Umí s hráči vycházet a uvnitř mužstva vytvořit pozitivní náladu. „Moje krédo je, že kontakt a komunikace s hráči musí být férová,“ nastínil svou vizi. V září 2018 převzal rozhašený tým, kde byla vztahová linka k trenérskému štábu narušená. Vyčistil vzduch, získal si důvěru. Trochu povolil přísný režim, který nastolil jeho předchůdce Karel Jarolím. Nechal stmelit kolektiv. „Když jsme nastupovali k týmu, tak první večer bylo pivo povolené. Samozřejmě decentně, ale kdo chtěl, dal si jedno, dvě. Seděli jsme před Slovenskem, dávali si pivo a vyříkávali si to,“ vrátil se na začátek později v jedné rozpravě s fanoušky Šilhavý. Reprezentanti ho berou. Nikdo neremcá. Navíc vědí, že jim trenér dovede naslouchat. Hráči přesně tohle chtějí. Trenér českého národního týmu Jaroslav Šilhavý promlouvá k týmu na tréninku v Jižním Tyrolsku • Foto Pavel Mazáč / Sport

Zkušenosti: přednost Moc dobře ví, co obnáší velký turnaj, ale nikoliv z pozice muže, jenž činí zásadní rozhodnutí. Byl na evropských šampionátech v letech 2004 a 2008 i na mistrovství světa v roce 2006. Vždy jako asistent legendárního stratéga Karla Brücknera. Učil se od něj, což je pro něj plus. „Člověk ho hltal, protože je to uznávaný odborník s mnoha úspěchy,“ přikývl Šilhavý v nedávném rozhovoru pro Sport Magazín Góóól. Zápasy s vážností největšího kontinentálního turnaje nekoučoval, pokusy o průnik do Ligy mistrů s Libercem (2012) i se Slavií (2017) dopadly neúspěšně. EURO bude pro devětapadesátiletého trenéra zkouškou připravenosti a vývoje. Načerpané zkušenosti mu pomohou. Jaroslav Šilhavý (vlevo) po boku Miroslava Beránka a Karla Brücknera během semifinále EURO 2004 proti Řecku • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Úspěchy: přednost Má co nabídnout. Nejvýrazněji ve vitríně trofejí českého kouče září dva tituly z české ligy. Mistrovský marš s Libercem před devíti lety byl senzací, titulem se Slavií splnil velká očekávání i přání v tu dobu pozvolna rozkvétajícího klubu, byť loučení půl roku poté po nesplnění úkolů bylo hořké. I tažení s Libercem v Evropské lize v sezoně 2013/2014 do vyřazovací fáze má svou cenu. V reprezentaci počítá plusové zářezy: postup na EURO, postup do elitní kategorie v Lize národů, herní progres týmu. Ten může na šampionátu potvrdit a dosavadní trenérské úspěchy trumfnout. V roce 2017 dotáhl na ligový vrchol Slavii trenér Jaroslav Šilhavý • Foto Archiv deníku Sport

Taktické manévry: průměr Prošel vývojem. Jednoznačně progresivním. U reprezentace začal s hlubokým obranným blokem, se zákopovou strategií narazil v Anglii (0:5). Zjistil, že se šeredně plete, a připustil, že k vítězství se musí dopracovat jiným způsobem hry. Po dohodě s klíčovými hráči začal týmu ordinovat aktivnější pojetí s vysokým napadáním, s důrazem na větší držení míče, konstruktivní rozehrávku a účelnou kombinaci. Mužstvo rostlo, vzkvétalo, výkonnostně stoupalo. Razantní změna plánu zafungovala. I proto Česko v kvalifikační odvetě Anglii porazilo a v březnu sehrálo báječný zápas s Belgií. Rozestavení 4-2-3-1 je pro Šilhavého dogma, vzhledem k typologii kádru to sedí. Sázka na dvě pracovité šestky Součka s Králem s bonusovým gólovým potenciálem se vyplácí, stejně tak na běžecky skvěle připravené krajní obránce Coufala s Bořilem. Mužstvo našlo svoji tvář, minimálně v březnu to platilo. Jenže v přípravě před turnajem vlastní vinou narazilo do zdi. Je na trenérovi, aby na turnaji zase vše spojil dohromady. Jaroslav Šilhavý • Foto Barbora Reichová/Sport

Reakce na vývoj zápasu: slabina Když tým tápe, jen málokdy přispěchá s adekvátní reakcí. Je to jeho minus. Je dobré připomenout hrůzu v Anglii (0:5), stejně tak poslední ošklivou zkušenost ze zápasu proti Itálii (0:4). Ve chvíli, kdy se hra fatálně hroutila, nevstoupil do děje výraznou změnou herní šablony, úpravou taktického detailu, vhodně načasovaným střídáním. Spíš to vypadalo, že čekal na něco, co nikdy nemohlo přijít. Stejně tak působil bezradně při porážce v Kosovu. Tehdy střídal až po hodině hry, ve Wembley se k první výměně odhodlal až v poločase. Na EURO je potřeba reagovat bystřeji, mnohem lépe číst záměry soupeře a případně na ně okamžitě reagovat. Jestliže v kvalifikacích je čas na nápravu, na šampionátu prostor na reparát téměř není. To je potřeba mít na paměti. Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý • Foto Michal Beránek (Sport)