ANKETA: Češi postoupí. Zklamání? Německo, Portugalsko i Francie!

Šest expertů se v den startu mistrovství Evropy shoduje v jedné věci: Česko postoupí z těžké skupiny do osmifinále! Ale pak se jejich názory různě rozcházejí. David Kobylík s Danielem Pudilem a Milanem Fukalem věří, že vítězem šampionátu se stane Belgie, to Vladimír Šmicer tipuje Francii, za nejlepšího střelce pak Kyliana Mbappého. Propadákem bude podle Luboše Kozla silné Německo, nicméně na paškále jsou i obhájci titulu…

Vladimír Šmicer

majitel stříbra a bronzu z ME

1. Kdo vyhraje EURO?

Francie

„Mohla by to být Francie. Jsou to mistři světa, v každé řadě mají výrazné hráče, ve středu pole Pogbu s Kantem, který měl výjimečnou sezonu. Vzadu to mají srovnané, a v útoku je Griezmann a Mbappé. To je obrovská síla. Všechno to jsou velcí hráči do velkých utkání, umí udělat rozdíl. Vím, je tam Německo, Belgie je strašně silná, ale kdybych měl poslední korunu, vsadím ji na Francii.“

2. Jak dopadnou Češi?

Když dáme Skoty…

„V nároďáku jsem prožil krásné chvíle, klukům moc fandím a budu držet palce, ale budou to mít ohromně těžké. Bude záležet na výsledku se Skotskem. Pokud je dáme, mužstvu by to dodalo sebevědomí a jistotu do dalšího průběhu turnaje. V přípravě jsme působili nejistě, trochu mě to vylekalo. Čtyřku jsme dostali od Itálie, to prostě nechceš. S Albánií to bylo lepší. Na druhou stranu se ukázaly naše slabiny, bylo to varování, budeme ostražití. Věřím, že postup ze skupiny zvládneme.“

3. Který tým zklame?

Obhájci nepostoupí

„Myslím si, že průšvihem turnaje bude Portugalsko, obhájce titulu se nedostane z těžké skupiny. Viděl jsem hrát Němce, moc se mi líbili, patří mezi favority. Uvidíme. Buď se totálně seknu, a z „efka“ nepostoupí Francie, anebo trefím Portugalsko.“

4. Kdo se stane nejlepším hráčem ME?

Palce držím Mbappému

„Docela bych to přál Lewandowskimu. Je to soused, Polák, navíc měl fantastickou sezonu v Bayernu. Zároveň budu držet palce Mbappému. To je neskutečný hráč, jsem přesvědčený, že vyhraje korunu pro krále střelců.“