Chytrý o stavu hráčů, dospání i ladění Schicka: Rozhodly výjimečné výkony

Jste s takovým startem na EURO spokojení?

„Hodně nás to těší. S Tomášem (Vaclíkem) jste před chvílí probírali, že jsme měli komplikovanou přípravu, zápasy (v Itálii a s Albánií) směrovaly k tomu, abychom byli připravení na první zápas na EURO. Hráli jsme proti domácímu týmu v jejich prostředí, potvrdilo se, že to bude těžké utkání. Jsme spokojení s tím, jak jsme to zvládli, byl to slušný týmový výkon ozdobený dvěma individuálními výkony - skvělým Tomášem Vaclíkem a Patrikem Schickem.“

Co proti Skotsku rozhodlo?

„Výkon Tomáše Vaclíka, to byl rozdíl ve hře, stejně tak výkon Patrika Schicka. Měli jsme v zápase dva výjimečné výkony, zatímco Skotové nedali branku a my toho využili. Tohle udělalo rozdíl, jinak šlo o velice vyrovnané utkání. Oba týmy do toho daly obrovskou energii, ale rozdíl v bráně a v útoku rozhodl v náš prospěch. Skotsko má pořád šanci postoupit, ale bude to pro něj těžké, musí získat body v dalších zápasech proti favoritům skupiny. Ale mají kvalitu na to, aby to dokázali a propracovali se na postupovou příčku.“

Jak jsou na tom hráči zdravotně?

„Tým je na tom zdravotně klasicky pozápasově, nechtěl bych to nějak víc upřesňovat. Máme tam věci, které řeší maséři, fyzioterapeuti a lékaři. Ale všichni jsou v pořádku a existuje předpoklad, že budou k dispozici do dalšího zápasu (v pátek proti Chorvatům). S námi už je i Tomáš Koubek (v nominaci nahradil zraněného Jiřího Pavlenku).

Šilhavý: Schick je geniální hráč. Se Skoty to hodně bolelo, Vaclíkovi děkuji

Čím to, že se dostal Patrik Schick v národním týmu do takové formy?

„Patrika na klubové scéně určitě ovlivnil jeho zdravotní stav, měl složitější období, kdy nebyl úplně fit. Teď mu pomohl herní kemp, je zdravotně nachystaný, pomáhá mu i atmosféra v týmu, aby se cítil dobře. Kvalitu má, když je připravený a v dobrém rozpoložení, je pro něj mnohem jednodušší ji ukázat na hřišti. V klubu kvůli zdravotnímu stavu nebyl tak výrazný, jak v zápase proti Skotsku.“

Pomohlo mužstvu zatažení Tomáše Součka mezi stopery?

„Obecně ano, pomohlo nám to. Jedna z věcí, co jsme takticky řešili, byla součinnost středních obránců se středními záložníky. Máme tam několik variant, probíhá spolupráce Alexe Krále a Tomáše Součka se stopery s tím, že jsou situace, kdy víc pomáhá Tomáš. Včera nám to fungovalo, přispělo to k tomu, že obrana byla jistější, byť si soupeř vytvořil šance. Oproti přípravě jsme tuhle spolupráci zlepšili.“

Jsou Adam Hložek a Tomáš Holeš adepty na základní sestavu?

„Odpovím obecně. Šance, že do utkání vstoupí jakýkoliv hráč z kádru, tady vždycky je. Proti Skotsku jsme konkrétně zvažovali, zda nastoupí Alex Král, nebo Tomáš Holeš. Každý z kádru může nastoupit v základu, není tady žádný hráč, co by tam jít nemohl. Všichni jsou dostatečně kvalitní, mohou nastoupit, pokud budeme přesvědčení o tom, že je to ve prospěch týmu a hodí se to vůči soupeři.“

Proč mužstvo netrénovalo dopoledne na Strahově a má volnější pozápasový program?

„Tohle bych malinko poopravil. Máme klasický pozápasový program, akorát vzhledem k pozdnímu příletu jsme se s hráči dohodli, že se trénink přesunul na odpoledne, jinak je program standardní. Skupina, co hrála více jak šedesát minut, pracuje v regenerační skupině s kondičním trenérem, mají tam své procedury. Druhá skupina dotrénovává jako vždycky. Pouze jsme měnili časový program, nechali jsme kluky vyspat. Takové věci se snažíme zohlednit, když se musíme na zápasy letecky přesunovat.“

Už se chystáte na Chorvatsko?

„Od začátku přípravy se hlavně zaměřujeme na nás, jak my se budeme v utkáních prezentovat. Konkrétně před Chorvatskem máme v plánu jeden taktický trénink věnovaný soupeři. Ale v každém zápase musíme vycházet z našich věcí, musíme být kvalitní v tom, co nás zdobilo, a vyvarovat se chyb, které jsme dělali v předchozích zápasech.“

EURO 2021: Řekl si o nové angažmá? Hřebík ocenil Vaclíkovy kvality

EURO 2021: Poslední evropská párty pro Modriče. Šokují Chorvaté jako na MS 2018?

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Portugalsko s Francií jasně potvrdí roli favoritů, kolik gólů soupeřům dovolí?