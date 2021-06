Navrátil o Nizozemcích: Věřím jim, mají na finále. Depay je jak Ronaldo

Před osmi a půl rokem prožil pohádkovou změnu. Z třetiligové Břeclavi vyskočil až do nizozemské Eredivisie, vytáhl si ho klub Heracles Almelo. Osudový krok. Záložník Jaroslav Navrátil si v Nizozemsku uskutečnil sen, který se mu hlavou honil, když dělal ještě montéra. Stal se profesionálem. Teď má nizozemskou partnerku a k zemi mimořádně vřelý vztah.

Probírali jste už v rodinném kruhu osmifinálový zápas mezi Nizozemskem a Českem?

„Vidíte, ještě ani ne. Ona přítelkyně to ani moc neřeší.“

A ostatní?

„Ti ano. Nizozemsko šampionátem žije. Všichni kupují dresy, vyvěšují vlaječky, ulice jsou vymalované do oranžova. Je to blázinec, svátek, trochu šílené. Lidé například soutěží, která ulice bude nejvíc oranžová. V místě, kde bydlí rodiče přítelkyně, je blok asi šesti baráků. Oni si tam se sousedy sednou a vymýšlejí, jak ulici vyzdobí. Když se ptali mě, jak to vypadá v Česku, řekl jsem jim, že se lidé podívají na fotbal a tím to končí. Tam je to jiné.“

Reprezentace jim po letech strádání zase dělá radost, že?

„Přitom trenér Frank de Boer byl kritizován, že reprezentace nehraje klasickým stylem 4 – 3 – 3, ale 5 – 3 – 2. Já osobně v tom vidím jen malé rozdíly. Hra začíná od gólmana, ten nikam nenakopává. Obránci se nebojí hrát jeden na