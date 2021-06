Hvězdné války slibují přestřelku: Lukaku vs. Ronaldo. Kdo postoupí?

Vyhrát EURO dvakrát za sebou je majstrštyk. V šedesátileté historii turnaje se to povedlo jen Španělsku. Vzpomínáte na jeho hegemonii z let 2008 a 2012?

Teď je na řadě Portugalsko. První úkol splnilo: jako třetí prošlo z našlapané skupiny s Francií, Německem a Maďarskem, jednou ze senzací šampionátu. „Sen pokračuje!“ jásal titulek portugalského deníku A Bola.

V ďábelském programu možná pomohl i jeden detail: vhodně zvolená základna v Budapešti, kde Portugalci odehráli dva ze tří zápasů. Do Mnichova, kde padli s Německem, jim stačila slabá hodinka letu. Na osmifinále s Belgií to měli výrazně dál, Budapešť a Sevillu dělí přes 2300 kilometrů.

A ještě jedna ne úplně nepodstatná zmínka: v porovnání se soupeřem mají o dva dny méně volna. Portugalsko hrálo naposledy ve středu, Belgie už v pondělí. Z Petrohradu se belgická výprava vrátila domů do Tubize nedaleko Bruselu a v klidu se soustředila na osmifinále.

„Měli jsme o 48 hodin méně volna, ale že by to měla být nevýhoda? Kdepak, takhle to nebereme. Odpočinek jsme stihli, budeme čerství,“ ujišťoval portugalský trenér Fernando Santos.

„Nepočítáme minuty a dny, mnohem víc řešíme Belgii. První tým žebříčku FIFA, na EURO bez ztráty bodu… Bude to šichta, ale do osmifinále jsme se nedostali náhodou. Dobře víme, co nás dovedlo až sem, a budeme se toho snažit držet dál.“