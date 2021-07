Doba poEUROvá. Kdo v týmu pomalu končí a kdo kouči klepe na dveře?

Výsledkově povedený turnaj s koncem ve čtvrtfinále nebude mít dalekosáhlé personální důsledky v kádru kouče Jaroslava Šilhavého. Není důvod. EURO 2020 by totiž mělo být pouze jakýmsi předkrmem před mistrovstvím světa 2022 v Kataru. Tam by měl přijít výkonnostní vrchol generace kolem nového kapitána Tomáše Součka. Osvěžit tým by ji však postupně mohli současní marodi, Ondřej Kúdela a také šikovní mladíci. "Až se nám někteří kluci vrátí, budeme mít z čeho vybírat,“ věří trenér. Kdo je budoucností národního týmu a kdo naopak pomalu na odchodu? A jak vyřešit Bořilovu levou stranu? I to najdete v článku pro iSport Premium.