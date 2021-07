Jirkal o finále: Anglii chybí hráč jako Jorginho. Italové Kanea vymažou!

Tři zápasy, čtyři vstřelené branky. Když deník Sport oslovil jednotlivé experty, kdo bude klíčovou postavou finále mezi Itálií a Anglií, většina ukázala na Harryho Kanea (ANKETA ZDE>>>). Bude skutečně opora Tottenhamu mužem, který Albionu doručí titul mistra Evropy? Miroslav Jirkal je mírně skeptický.

Povězte, proč tomu moc nevěříte?

„Ačkoliv je to opravdu kvalitní útočník, stále je Kane odkázaný na podporu v podobě přihrávek a centrů. Pokud tedy Italové eliminují útočné anglické kraje, Kane se neprosadí. Tak to prostě je. Navíc stopeři Bonucci s Chiellinim jsou skvěle sehraná dvojka, jakýkoliv útočník by to s nimi měl těžké, takže si myslím, že se klidně může stát, že Kanea vymažou.“

Na koho se tedy v utkání zaměřit?

„Mně se ohromně líbí Jorginho. Není to megahvězda jako jiní, ale Itálii dělá technicko-taktickou stránku: dovede rozdělit balony, velice dobře manipuluje s prostorem, má dobré postavení i promyšlené přihrávky. Navíc vedle něho hrají Verratti a Barella, to vynikající trojřada a Jorginho je její režisér. I když není tolik vidět, vše začíná nebo jde přes něj.