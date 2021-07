ANKETA: Finále EURO rozhodne výkon Kanea. Experti víc přejí Itálii

Antonín Panenka (mistr Evropy 1976)

Jak finále dopadne?

„Kdybych to věděl, tak bych si na to vsadil. Teď vážně… Když se mě před startem EURO ptali na mého favorita, řekl jsem Itálii, která se mi strašně líbila v červnovém přáteláku s Českem. Italové hrají povedený turnaj, ale to i Anglie, která navíc Evropu nikdy neovládla. Očekávám vyrovnané finále s tím, že Angličanům by mohla nahrát výhoda domácího prostředí.“

Kdo bude hvězdou zápasu?

„Těším se na anglické ofenzivní hvězdy Kanea se Sterlingem, ale něco mi říká, že nakonec rozhodnou výkony brankářů. Byl bych rád, kdyby padlo spoustu gólů a kdybychom se bavili od první do poslední minuty, ale čekám spíš bitvu do prodloužení či do penalt. A právě v takovém zápase by mohli vyniknout gólmani Pickford s Donnarummou, kteří na EURO patří k nejlepším.“