Messi, Ronaldo... Jorginho? Pan nenahraditelný si řekl i o Zlatý míč

Cristiano Ronaldo, nebo Lionel Messi? Nebo snad některá gólová mašina, tedy Robert Lewandowski, nebo Romelu Lukaku? Debaty o tom, kdo by měl vyhrát Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, vždy baví, dráždí, rozdělují, tak pojďme do toho. Na mistrovství Evropy vyvstal nenápadný adept: italský záložník Jorginho. Drží silnou kartu, kterou ostatní nemají. V tomhle kalendářním roce vyhrál Ligu mistrů i EURO. A v Chelsea ani v italské reprezentaci nebyl určitě jen do počtu.

Zatím se kolem otázky, zda by měl záložník Jorginho vyhrát Zlatý míč, jen našlapuje. „Mohl by,“ přikývl francouzský mistr světa z roku 1998 Emmanuel Petit. „Správně o něm mluvíte. Nejsem ten, který o tom rozhoduje, ale věřím, že se dostane minimálně do užšího výběru. Zasloužil by si to, je to skvělý hráč,“ podotkl italský útočník Lorenzo Insigne, spoluhráč z reprezentace.

Devětadvacetiletý rodák z brazilského města Imbituba ví, že má limity, že když se budou brát v potaz góly, estetický dojem, tak je v nevýhodě. Ale… „Když se budeme bavit o talentu, vím, že nejsem nejlepší na světě. Ale pokud jde o tituly, nikdo toho nevyhrál v téhle sezoně víc než já,“ prohlásil Jorginho, vítěz Ligy mistrů s Chelsea a čerstvý mistr Evropy.

JORGINHO Narozen: 20. prosince 1991 (29 let) v Imbitubě (Brazílie) Klub: Chelsea Pozice: záložník Kariéra: Hellas Verona (2007–2010), Sambonifacese (2010–2011, hostování), Hellas Verona (2011–2014), Neapol (2014–2018) Úspěchy: vítěz Ligy mistrů (2021), vítěz ME (2021), vítěz Evropské ligy (2019), vítěz Italského poháru (2014)

Jen malý dodatek: není úplně pravda, že je sám. Levý obránce Emerson se taky může chlubit oběma cennými týmovými trofejemi, ale jeho podíl na nich byl výrazně menší než Jorginhův. Ten nedělá křoví, ale dostává důležité role. „Jorginho je nenahraditelný, i když má Itálie v záloze široký výběr a kvalitu,“ podotkl například pro server goal.com bývalý italský reprezentant Massimo Ambrosini.

Jasně, až budou novináři z celého světa vybírat nejlepšího fotbalistu za tento kalendářní rok, budou zohledňovat i podzim, kde se může stát leccos. Ale třeba za rok 2018 ovládl Luka Modrič prestižní anketu, i když podzim moc dobrý neměl. Pomohlo mu skvělé mistrovství světa, kde dotáhl Chorvatsko ke stříbru a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

I tradiční favorité budou mít co nabídnout. Lionel Messi přidal k obvyklému gólovému vodopádu vytoužený titul pro Argentinu, dovlekl svou zemi k triumfu na Copě Américe. Cristiano Ronaldo byl nejlepším kanonýrem mistrovství Evropy i italské Serie A. Robert Lewandowski překonal v bundeslize střelecký rekord Gerda Müllera, Romelu Lukaku je skoro nebránitelný a drží si skvělou fazonu. Navíc ofenzivní hráči mají vždy lepší šanci.

„Každý máme sny. Uvidíme, podle jakých kritérií se bude rozhodovat,“ zůstal Jorginho v klidu. Střelcem nebo bavičem tribun není, na první pohled třeba tolik nezaujme. Někdo o něm říká, že není tak rychlý. Ale má dost předností. Například tu, že neztratí balon. Spoluhráči se o něj mohou kdykoliv opřít, využít ho. Rozjíždí akce. „Celá odpoledne jsme trávili pilováním techniky na písku,“ popisoval jednou Jorginho, jak ho jako malého chlapce na brazilských plážích drilovala máma, která mu míče házela z různých výšek a úhlů a říkala mu, že všechno je o kontrole míče.

„Záleží, jaký typ fotbalu s ním chcete hrát. Pokud hodláte držet míč a hrát na hodně přihrávek, moc lepších hráčů nenajdete. Pokud po něm budete chtít, aby pokryl padesát metrů hřiště po celé šířce a získával balony, bude to těžké,“ rozebral trenér Gianfranco Zola, jenž Jorginha z pozice asistenta Chelsea poznal.

Do klubu sídlícího na Stamford Bridge přišel šikovný středopolař z Neapole před třemi lety. Zlepšil se, zesílil. „V téhle sezoně mě zaujal, speciálně na jaře v Chelsea,“ prohodil Petit. I proto se bude Jorginho na konci roku ucházet o Zlatý míč.

Když „někdo jiný“ narušil hegemonii Ronalda a Messiho

Autor: Jan Podroužek

Dost to žilo. Víc než kdy jindy bylo cítit napětí, že Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tentokrát nemají šanci. Na forhontě byl Chorvat Luka Modrič, stříbrný z mistrovství světa 2018, nejlepší hráč turnaje a vítěz Ligy mistrů. A když tehdy opravdu vyhrál, strhla se bouřka nařčení vůči pořadateli France Footballu a ostatní hvězdy ceremoniál bojkotovaly.

Hlasují novináři z celého světa. Takže z Německa, Česka, Francie, jasně. Ale taky třeba z Vanuatu, Svatého Kryštofa a Nevise, Somálska, Mongolska… Zlatý míč prostě a jednoduše ne vždy dokonale trefí vítěze, který zažil nejlepší uplynulý rok, sezonu. Mnoho z nich má své stálé hrdiny, jimž drží palce a kteří na jejich hlasovacích lístcích zabírají první fleky, děj se co děj.

Z tohohle efektu velmi těží ikonická portugalsko-argentinská dvojice Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, jakkoliv si ze svých dohromady jedenácti Zlatý míčů převážnou část jistě zasloužila.

Jenže za éru jejich vladaření nad anketou, která trvá už dvanáct let, se rozšířila i skupina „zneuznaných“, těch, kteří kandidovali možná se silnějším mandátem, ale neuspěli. Typicky třeba Andrés Iniesta, klíčový spolutvůrce španělské hegemonie mezi lety 2008 a 2012, kdy červená fúrie vyhrála dvakrát EURO a jednou mistrovství světa.

„Na světě existují hráči, kteří jsou geniální, ale bere se to skoro jako samozřejmost, tak se o tom ani nemluví. Takový je Andrés. Hráč, který umí doslova všechno a možná ještě něco navíc, a nikdy mu nedali Zlatý míč,“ pohoršoval se kdysi César Luis Menotti, paradoxně Argentinec, kouč mistrů světa z roku 1978, který by mohl prostě a jednoduše přát vždy Messimu. Jenže měl jiného favorita.

Jediným, kdo se mezi dvojici Messi-Ronaldo dokázal od roku 2008 vklínit, byl Luka Modrič. A byla to divoká story. Jako by Chorvatovi svým chováním vzkazovali, ať jim na „jejich“ trofej nikdo jiný nesahá.

Modrič byl tehdy na vrcholu. S Realem vyhrál Ligu mistrů, pak odjel s reprezentací do Ruska na mistrovství světa a s vypětím všech sil dotáhl silnou generaci Chorvatska až do finále proti Francii, které už podlehlo. Přesto techničtí pozorovatelé FIFA vyhlásili záložníka z Balkánu nejlepším hráčem turnaje.

France Football, pořadatel Zlatého míče, nechal v říjnu 2018, zhruba dva měsíce před vyhlášením, spustit anketu mezi fanoušky, z celého světa se jich nakonec přihlásilo 700 tisíc. Výsledek? Messi na celé čáře. Šlo mu přes 330 tisíc hlasů, 48 procent ze všech. A Modrič? Lehce přes čtrnáct tisíc, slaboučká dvě procenta.

Když ve francouzském časopise viděli, kudy se průzkum ubírá, stáhli ho. A čekalo se, jak budou hlasovat oslovení novináři.

Žurnalista z Kyrgyzstánu volil belgického brankáře Thibauta Courtoise, v Bolívii a Somálsku dávali hvězdu barcelonského útoku Luise Suáreze. Ve Vanuatu to zase házeli anglickému střelci Harrymu Kaneovi. Zkrátka jestli to někde Modrič vyhrál, tak v Evropě.

Hlasovala pro něj drtivá část starého kontinentu, mimo jiné novináři z Británie, kteří by se přitom mohli cítit ukřivdění, že jim chorvatská reprezentace vystřílela milovaný Albion ze semifinále šampionátu.

Modrič takhle nakonec posbíral celkem 753 bodů, o skoro tři stovky víc než druhý Cristiano Ronaldo. A hegemonie byla narušena.

Pro giganty této fotbalové epochy šlo o tak bolestnou chvíli, že ani nedorazili na prosincový ceremoniál. Lionel Messi se deset minut po oficiálním představení vítěze vyfotil se svými syny a fotku pověsil na internet, žádná gratulace, nic.

Ronaldo raději mlčel úplně, tak to za něj vzala jeho sestra Katia Aveiro. Zveřejnila snímek svého bratra z roku 2017 se Zlatým míčem v náručí s popiskem: „Nejlepší fotbalista na světě pro ty, kteří tomu rozumí.“

Tohle tvrzení později podpořil i Ronaldův blízký kamarád Miguel Paixao s tím, že dal přece 54 soutěžních gólů, vyhrál Ligu mistrů a i v ní byl znovu nejlepší střelec. Druhá sestra, Elma zase obvinila France Football z vlivu mafie a chamtivosti.

Prostě to jednou vyhrál taky někdo jiný… Co letos?

Poslední vítězové Zlatého míče

2020 nevyhlášeno z důvodu pandemie koronaviru 2019 Lionel Messi (Argentina/Barcelona) 2018 Luka Modrič (Chorvatsko/Real Madrid) 2017 Cristiano Ronaldo (Portugalsko/Real Madrid) 2016 Cristiano Ronaldo * (Portugalsko/Real Madrid) 2015 Lionel Messi (Argentina/Barcelona) 2014 Cristiano Ronaldo (Portugalsko/Real Madrid) 2013 Cristiano Ronaldo (Portugalsko/Real Madrid) 2012 Lionel Messi (Argentina/Barcelona) 2011 Lionel Messi (Argentina/Barcelona) 2010 Lionel Messi ** (Argentina/Barcelona)

** Mezi lety 2010 a 2015 byla cena FIFA The Best sloučena se Zlatým míčem France Football.

* Od roku 2016 je Zlatý míč opět samostatný a FIFA současně vyhlašuje trofej The Best, kterou za uplynulý rok získal Robert Lewandowski.