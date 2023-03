Moldavsko - Česko 0:0. Po Polsku kocovina, matný výkon a remíza

Předseda FAČR se přátelsky pozdravil s německými sudími, zhruba dvacítka českých fanoušků vytáhla vlajku s nápisem Mladá Boleslav. Všichni se těšili na intenzivní výkon podobný pátečnímu, ostatně kapitán Tomáš Souček i kouč Jaroslav Šilhavý ho slibovali.

Jenže realita v Kišiněvě byla jiná. Mnohem hůř snesitelná...

Do základní sestavy oproti utkání s Polskem promluvily zdravotní problémy. Byť nedělní předzápasový trénink zvládli všichni bez problémů, potíže znemožnily start na stadionu Zimbru jak Ladislavu Krejčímu, tak Alexi Královi, dvojici, která před čtyřmi dny v Edenu dohromady posbírala bilanci 1+1. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz by ale ani obránce Sparty, ani záložník Schalke neměli absentovat dlouho. Vypadá to spíš na nemoc než zranění.

Na plac se tak dostal Václav Jemelka a Antonín Barák – a nutno dodat, že to neladilo. Nejen jim. Nikomu. Jestliže bylo plánem dostat Moldavsko pod tlak zdravou agresivitou, (re)presinkem, celoplošnou aktivitou a díky tomu nenechat šikovné domácí hrát, tak tomu bylo přesně naopak.

Statický střed zálohy Barák, Souček si přebíral balony do stoje jak ve staré gardě, krajní stopeři se je báli vyvážet a přečíslovat, Jan Kuchta se poprvé dostal k míči i do vápna až v 19. minutě a Vladimír Coufal tropil nezvyklý počet technických kiksů, navíc mohl být rád, že za šlapák nebyl rovnou vyloučen...

Byl to však právě bek West Hamu, kdo z brankové čáry vykopával gólovou hlavičku po rohovém kopu. Logicky, neboť outsider zjistil, že se dá se slovutnějším sokem hrát bezproblémová partie. Jednak proto, že měli lepší pohyb i nabídku, a tak z toho důvodu, že sbírali snad všechny odražené balony a navzdory výškovému deficitu byli úspěšnější v osobních soubojích. Přitom jim po pár minutách musel z hrbolatého hřiště kvůli zranění odstoupit útočník Vitalie Damascan, spolu s Ionem Nicolaescem nejnebezpečnější borec trenéra Sergheie Clescenca.

Naději na bodový výsledek vycítily i tribuny, byť oproti původním předpokladům nebyly tak zaplněné. A tleskalo se i na balkonech paneláku hned za stadionem, ze kterých měli místní luxusní výhled i s cateringem.

Češi prvně zahrozili až po půlhodině. Kuchtova trefa neplatila kvůli ofsajdu, pak Tomáš Čvančara mířil po Barákově centru hlavou vedle a v nastavení první půle orazítkoval Souček z malého vápna břevno. Uf, protrpěná pětačtyřicetiminutovka.

Takže kým v pauze oživit slabý výkon? Václavem Černým, jemuž to pálí v Nizozemsku? Lukášem Sadílkem s Petrem Ševčíkem či Ondřejem Lingrem, aby rozhýbali pomalý střed? Šilhavý to k překvapení všech vyřešil po svém: nikým. Náhradníci se za stálého deště dál připravovali v rožku.

Mírné zlepšení však přišlo i bez změn. Gólmana Doriana Raileana i díky zjednodušenému způsobu hry postupně otestovali všichni z útočného tria, nicméně neúspěšně. Tlak byl spíš nárazový než soustavný, zoufalost a podrážděnost se naopak postupem času stupňovala.

Premiérové střídání nachystal státní kouč až v 73. minutě, kdy už byl ve VIP sektoru řádně nervózní i Fousek s místopředsedou asociace Jiřím Šidliákem. Nepomohlo to, gól nakonec neviděli, na Strahově bude dusno...