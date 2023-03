Brabec: Zvláštní zápas. Nedivil bych se, kdyby nám Moldavsko dalo gól

Proč domů nevezete tři body?

„Protože jsme nedali gól.“

Jen proto? Jak daleko jste k němu byli?

„Hodně daleko. Bohužel nám utkání nevyšlo podle našich představ, to je jednoznačné. Na druhou stranu to akorát dokazuje, že dneska jsou týmy vyrovnanější. Dokážou běhat, dokážou bránit. A my jsme na ně recept nenašli.“

Bylo to paradoxně těžší než s Polskem?

„Jsou to nesrovnatelné zápasy, jiný fotbal.“

Ale tak možná se hraje hůř, ne?

„Ano, samozřejmě tam není moc prostoru, takže není moc kam nabíhat. Nedostali jsme se přes dlouhé balony do nějakých šancí a kombinační fotbal nešel. Těžký...“

Jak bylo důležité pro vás stopery neudělat chybu, na kterou Moldavsko čekalo?

„Čekalo se na to, pár závarů a zaváhání tam bylo. Nic jednoduchého, protože jsme hráli otevřený fotbal, abychom utkání zlomili a kluci mohli soupeře nahoře přečíslovat. Jistili jsme to ve třech, ne vždy to vypadalo ideálně, což je logické. Bylo to takové utkání, že bych se ani nedivil, kdyby nám nějaký gól dali. Jednoznačně zvláštní zápas.“

Zápas blbec, kdy i v klíčových chvílích odskakuje balon?

„Bylo to vidět, ale já se na terén nechci vymlouvat. Ať si každý udělá obrázek sám, určitě nám to však nepomohlo.“

Nicolaescu byl nepříjemný, viďte?

„Měli jsme tam spoustu soubojů. Nechci to házet na nějaké podcenění, nebo že by někdo něco vypustil. Naopak. Všichni makali, snažili se. Přestože nám to jednoznačně fotbalově nevyšlo, všichni do toho šli naplno. Bojovali jsme, makali jsme, ale na tři body jsme tentokrát neměli.“

Čtyři body, byť asi dle opačného zisku, než se čekalo, hodnotíte jak?

„Na začátku bychom to asi brali, ale teďka určitě ne. Důležité je, abychom na konci byli první nebo druzí.“

A poučíte se?

„Je pravda, že proti Albánii nebo Faerským ostrovům může jít o naprosto stejné utkání. Třeba nám tenhle zápas pomůže k tomu, že najdeme recept a příště to zlomíme.“