Boje o EURO: sláva v San Marinu, bizár Irů i rekordy. A Erlingu, zase nic?

Video se připravuje ... Kvalifikační cyklus ME ve fotbale má před sebou poslední listopadový termín. Po něm už bude jasno, kdo postupuje na EURO do Německa přímo, koho čeká baráž a kdo bude mít na přelomu června a července příštího roku nechtěně volno. Tohle jsou rekordy, bizarní situace a šťastné i smutné momenty, které kvalifikaci provázejí.

JISTÝ POSTUP Závěrečný turnaj ME jako výkladní skříň kontinentu? Bejvávalo. Kvůli postupně se navyšujícímu počtu účastníků se do jisté míry ztrácí prestižní kouzlo šampionátu. Od roku 2016 hraje na EURO 24 týmů. Před posledním listopadovým srazem celé kvalifikace už ale mají jistý postup kromě zavedených velmocí Francie, Portugalska, Anglie, Belgie a Španělska také Skotsko, Rakousko a Turecko, což nasvědčuje faktu, že by se příští rok do Německa podívali, i kdyby se počet účastníků nenavyšoval. Rakouští fotbalisté slaví postup na EURO • Foto Reuters

PŘEKVAPENÍ Pro mnohé země není kvalifikace na závěrečný turnaj do Německa prioritou, spíše by se jednalo o senzaci. Jejich cíle jsou skromné a dílčí. S cyklem už nyní mohou být spokojeni třeba v Kazachstánu. V konfrontaci s Dánskem, Slovinskem a Finskem stále budou bojovat o postup. Podobně jsou na tom Lucemburčané, i když jejich přímý postup na úkor Slovenska se už jeví jako utopický. V české skupině zažívají jeden z nejlepších cyklů Moldavané. Rumuni zase vedou vyrovnanou skupinu před Švýcarskem. Krokem kupředu je jistě i zisk dvou bodů Andorry. Fotbalisté Moldavska slaví gól v zápase s Polskem (ilustrační foto) • Foto profimedia.cz

ZKLAMÁNÍ Vydobyté pozice ztrácí Island, který je až za Lucemburskem. Nezdaru se blíží i vystupování Bosny a Hercegoviny či Irska. Švédové zase jasně ztrácejí v přímé konfrontaci s Belgií i Rakouskem. Wales notně trápí postupového favorita z Chorvatska, kterému nejde generační obměna dle představ. Zklamání hledejme rovněž v české grupě. Polsko bylo pasováno na favorita postupu, ale nyní je daleko od obou prvních pozic ve skupině E. Jistě i Bulhaři doufali, že budou míchat pořadím ve skupině s Maďarskem, Srbskem, Černou Horou a Litvou, takže jejich poslední místo je průšvih. Švédové už na EURO jistě nepostoupí • Foto Reuters

SANMARINSKÝ GÓL Je to čerstvá záležitost. Dánové měli v San Marinu v úterý jednoznačně dominovat a získat tři body. Trpaslík ale nečekaně vyrostl, po hodině hry byl stav 1:1 a severský favorit zápas zachránil až brankou Júsufa Poulsena dvacet minut před koncem. San Marino i tak slavilo. Gól Alessandra Golinucciho byl celkem logicky jeho prvním v reprezentačním dresu, ale hlavně se v soutěžním utkání outsider zapsal do střelecké listiny poprvé po více než dvou letech. Naposled to odnesli v září 2021 Poláci v kvalifikaci MS, i když odnesli, je silný výraz. I přes inkasovanou branku Polsko tenkrát vyhrálo 7:1. I proto je trefa proti Dánsku považována za větší úspěch a sanmarinská televize věnovala tomuto zápasu téměř kompletní vydání sportovních novin. Gólová radost hráčů San Marina • Foto Reuters

ZASE NIC, ERLINGU A MARTINE? Je to úděl fotbalových celebrit, které nekopou na mezinárodním poli za top země. Norský kanón Manchesteru City Erling Haaland a kapitán Arsenalu Martin Ödegaard se netají touhou reprezentovat svou zemi na ME či MS. Už je jisté, že napřímo ze skupiny to nepůjde a budou doufat, že klapne baráž. Nory pokořili dle očekávání Španělé, ale také poněkud překvapivě skotští bojovníci a mezi Vikingy to vře. Pozice kouče Stäleho Solbakkena je vachrlatá a Haaland odmítá komunikovat s tamními novináři. „Myslím si, že jsme nikdy nebyli lepší. Lidé mohou být naštvaní za má slova, ale vím, co říkám. Jsme na dobré cestě, což ale zatím nestačí, když jsme se na šampionát ze skupiny nedostali,“ byl sdílnější Ödegaard. Erling Haaland se dvakrát prosadil na Kypru • Foto Reuters

CO S IZRAELEM? Situaci v kvalifikaci komplikuje současný válečný stav Izraele a konflikt s teroristickým hnutím Hamás, které ovládá Pásmo Gazy a na Izrael v minulých týdnech zaútočilo. UEFA celkem logicky odložila nejprve zápas v Tel Avivu domácích fotbalistů se Švýcarskem, následně nemohli Izraelci nastoupit ani v Kosovu, protože jim nebylo povoleno vycestování k mezistátnímu utkání. Situace ve skupině I je tak nejasná a hlavně UEFA doufá, že se vše do listopadu vyřeší. Jinak by také hrozilo, že se skupina nedohraje a postoupí Rumunsko se Švýcarskem, k čemuž se i tak schyluje. Izraelští fotbalisté jsou v komplikované situaci • Foto Reuters

DĚKUJEME, ODEJDĚTE Jaroslav Šilhavý nakonec po zbytek kvalifikace zůstává hlavním koučem národního mužstva. Boje o ME 2024 však jinde po Evropě stály krk jiné trenéry v zemích, kde se hned na startu kvalifikace či v jejím průběhu svazy změn nebály. Turecko, Polsko, Ukrajina, Itálie, Kosovo, Bosna a Hercegovina, Island a během příprav na domácí Euro i Německo změnily hlavního trenéra. Třeba Turecku odvaha pomohla. U zbylých reprezentací se budou plusy a minusy sčítat až po listopadovém honu. Fernando Santos už trenérem Polska není • Foto Reuters

FAŠISTICKÁ VLAJKA V CHORVATSKU Když v září Chorvaté doma v Rijece pohodově přejeli Lotyše 5:0, kaňkou na jejich počínání bylo chování některých fanoušků, kteří vyvěsili v hledišti vlajku ustašovského režimu, tedy fašistický symbol mj. z období Druhé světové války. Šachovnicovým dresům hrozilo, že říjnový domácí duel s Tureckem tak odehrají před prázdnými tribunami, to se naštěstí pro Modriče a spol. nestalo, i když Chorvaté stejně v utkání padli. UEFA udělila tamnímu svazu pokutu 10 tisíc eur (zhruba 246 tisíc korun). „Tohle udělali lidé, kteří přejí zlo našemu národnímu týmu,“ nechal se slyšet chorvatský premiér Andrej Plenkovič. Chorvatská fotbalová obec nadále zvažuje právní kroky vůči jednotlivcům, kteří vlajku na tribuně vyvěsili. Zápas Chorvatska proti Lotyšsku narušilo počínání fanoušků • Foto Profimedia.cz

HODINU PAUZA, ULTRAS ZVRACÍ Rumuni sice pod taktovkou kapitána Nicolae Stancia vedou kvalifikační skupinu I, jenže o negativní rozruch se postarali jejich krajně pravicoví fanoušci, když v září do Bukurešti přijeli reprezentanti Kosova. Zápas se protáhl o hodinu, protože domácí příznivci skandovali „Kosovo je Srbsko“ a vytasili se i s podobným transparentem. Fotbalisté hostů tak odmítli v utkání pokračovat a duel se dohrál až po další hodině prostojů, jakmile se povedlo umravnit ochozy i díky Stanciovi, který šel ultras uklidnit. Rumunský svaz se vůči chování těchto politických radikálů vymezil a poděkoval zbylým tisícům diváků, kteří počínání svých krajanů doprovodili pískotem. Fanoušci Rumunska ve svém kotli vyvěsili urážlivé transparenty • Foto Profimedia

ATENTÁT V BELGII Měl to být řadový mač říjnové kvalifikace o ME. Jenže zápas Belgie se Švédskem poznamenal zhruba pět kilometrů od stadionu útok střelnou zbraní, při kterém zemřeli dva švédští fanoušci, a taxikář utrpěl zranění. Utkání pořádkové síly přerušily a nedohrálo se. Při útoku neznámý muž v ulicích vyvolával hesla spjata s Islámským státem a ještě téže noci se k činu přihlásil na sociálních sítích. Jednalo se o pětačtyřicetiletého Tunisana, jenž marně žádal o azyl v Belgii a o povolení k pobytu ve Švédsku. Ráno po incidentu byl vypátrán a zastřelen policií. Švédští fanoušci na tribunách bruselského stadionu poté, co byl zápas předčasně ukončen • Foto ČTK / AP / Geert Vanden Wijngaert

RONALDŮV REKORD Nebohé Lichtenštejnce v březnu pokořil Cristiano Ronaldo dvěma góly a přispěl k výhře favorita 4:0. Hvězda Al-Nassru si však připsala rekord, ve kterém nehrají roli trefy do černého. Zkušený forvard zaznamenal197. start za seniorskou reprezentaci a stal se tak rekordmanem v počtu reprezentačních startů v historii kopané. Překonal i Kuvajťana Badera Al-Mutawu. Dnes už je Ronaldo na metě 203 startů a končit evidentně nehodlá. V srpnu také oslavil dvacet let ode dne, kdy v portugalské reprezentaci debutoval. Se 127 trefami navíc Ronaldo vede i tabulku nejlepších kanonýrů reprezentačních dějin. Íránská legenda Ali Daejí na něj ztrácí 19 gólů, sok Messi ještě o dvě trefy více. Gólová radost Cristiana Ronalda • Foto ČTK/AP

DALŠÍ SEVERSKÝ KLENOT NA SCÉNĚ Nejlepší střelci dosavadního průběhu kvalifikace? Zavedené značky Lukaku, Ronaldo a Kane. Sedm gólů jako anglická celebrita však vykazuje dánský mladík Rasmus Höjlund, kterého si už během kvalifikace v létě přetáhl do svých řad z Atalanty Manchester United. Mezi rudými ďábly se dánský klučina už třikrát prosadil v Lize mistrů a oněch sedm gólů v osmi zápasech kvalifikace znamená převtělení ze zelenáče na národní hvězdu. Díky jeho produkci může reprezentace nadále velmi reálně uvažovat o aktivní účasti na závěrečném turnaji. Soupeři už moc dobře vědí, kdo je dánskou zbraní. Třeba San Marino dle slov kouče Kaspera Hjulmanda šlo až za hranu fair play, aby útočníka ubránilo. „Od začátku chtěli Rasmusovi ublížit. Žádal jsem čtvrtého rozhodčího, aby situaci sledoval. Drželi ho, i když u Höjlunda nebyl míč. Dle Simona Kjaera ho také uráželi,“ nechal se slyšet trenér. Rasmus Höjlund v kvalifikaci řádí • Foto Reuters