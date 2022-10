Barák k losu: Postup je povinnost. Chceme se posouvat a víc dominovat

Co říkáte na los pro kvalifikaci na mistrovství Evropy?

„Jednoznačně to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Z prvního koše dostat Polsko, se vším respektem, jsou tam silnější týmy, které by mohly být větším favoritem. Tahle skupina ukazuje, že s Polskem bychom si to měli rozdat o první místo, máme podobné, dá se říct srovnatelné týmy. Ukáže se, kdo na tom bude lépe v daný okamžik.“

Českým cílem je jednoznačně postup na ME?

„Skupinu musíme za každou cenu zvládnout a postoupit, je to povinnost zvlášť po takovém losu. Pokud si chceme klást cíle do budoucna, tohle by mělo být jasným cílem, kterým musíme jednoznačně naplnit. Zlepšit i předvedenou hru a prezentaci reprezentace, ukázat, že se i my jednotlivci, co jsme součástí reprezentace, všichni posunujeme. Zároveň že se i někam posouvá národní tým. Chceme být konkurenceschopní, dostat se na Evropu je jasný cíl. Neberu to jako automatické, to určitě ne, zároveň vám nebudu říkat, že skupina je nehratelná. Jsme jasný favorit na postup a tak k tomu musíme přistoupit.“

Pomůže vám zkušenost z Ligy národů, kde jste nastupovali proti mnohem silnějším celkům?

„Každý zápas, který v kariéře odehrajete, vám pomáhá. Prohry, špatné i dobré zápasy, se vším se dá pracovat. Pokud to vezmete tak, aby vám to pomáhalo se posunout, je to super. Tak k tomu musíme všichni přistupovat. Kvůli zranění jsem nemohl být na červnovém srazu, ale můžu se osobně vyjádřit k tomu zářijovému.“