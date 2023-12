Los EURO: show v opeře. Luxus pro české fanoušky i rychlý boj o lístky

Zapomeňte na chvíli na mejdan v Belmondu, rozpaky předsedy Fouska, trable kolem trenéra i nejisté klopýtání v kvalifikaci. Česká reprezentace je součástí EURO 2024 v Německu! Okázalý spektákl startuje sobotním losem v Hamburku. Slavnostní večer v Labské opeře (od 18.00) v sobotu odhalí složení jednotlivých skupin, soupeře se dozví i národní tým. Zaručený je souboj s opravdovým gigantem. Na co se mohou těšit nažhavení fanoušci?

Český nároďák nevzkvétá, řekl by klasik. Aktuálně je bez trenéra i realizačního týmu, přes kýžený postup na EURO situace u týmu vygradovala a Jaroslav Šilhavý se vzdal kormidla. Nicméně mezi 24 vyvolených celků českou káru přes nepříjemné kopance dotlačil. „Mám velkou radost, že se to podařilo a splnili jsme úkol. Ale situace eskalovala, tlak na nás byl enormní. S kolegy jsme se rozhodli už před zápasem, že pokračovat nebudeme a skončíme,“ sdělil po postupové výhře 3:0 nad Moldavskem.

Ale zpět do přítomnosti. V sousední zemi se chystá nablýskaný turnaj, plné tribuny a obří show hodná západní evropské mocnosti. Německo hostí velký turnaj poprvé od roku 2006, kdy uspořádalo mistrovství světa. V novodobé historii dosud jediné, kam se pod Karlem Brücknerem kvalifikoval i český tým… Kompletní EURO se na německé půdě hrálo naposledy v roce 1988, ještě v totalitní době za rozdělené země. Čtyři zápasy EURO se v Mnichově odehrály před třemi lety při rozprsknutém formátu turnaje ovlivněné covidovými restrikcemi.

Teď se hrdý národ s fotbalovou tradicí hodlá znovu ukázat v nejvyšší kvalitě - na hřišti, kde mužstvo prochází nepříjemnou krizí, i mimo něj, kde probíhají silné otřesy v německé společnosti. Během turnaje by ale všechno mělo být „pinktlich“, jak jsou naši velcí sousedé zvyklí.

Článek pokračuje pod infografikou

Jedním z důležitých milníků je sobotní los v Hamburku. Do luxusních prostor Labské opery v Hamburku se sjedou špičky národních reprezentací, důležité persony německého fotbalu a další celebrity z fotbalového i mimofotbalového světa. Česko na slavnostním galavečeru reprezentuje čtveřice vybraných zástupců asociace – předseda Petr Fousek, šéf sportovně-technického úseku Erich Brabec, generální sekretář Michal Valtr a ředitel oddělení komunikace Petr Šedivý. Trenér z logických důvodů chybí, v sídle FAČR zatím čeká prázdná kancelář na jednoho z kandidátů.

„Losování je technický akt. Bude nás zajímat hlavně to, jaké bude složení naší skupiny, kam budeme nasměrováni v rámci stadionů. Že se tam s trenérem nevyfotíme, s tím asi dokážeme žít. Mezi losem a momentem, kdy bychom chtěli nového trenéra jmenovat, není takový rozestup, abychom ohrozili přípravu na EURO,“ prohlásil předseda Fousek.

Před sedmou večer se lidé v sále i diváci sledující přenos z losování dozví, na koho český tým a další účastníci narazí ve skupině. Systém je jednoduchý – 24 týmů rozdělených do čtyř výkonnostních košů půjde do šesti skupin. Do osmifinále projdou dva nejlepší ze skupin a čtyři nejlepší celky ze třetích míst. Následné play-off určí celkového šampiona. Startuje se v Mnichově 14. června, finále je v plánu v Berlíně o měsíc později, v neděli 14. července.

Česko jde ze třetího koše, tím pádem se vyhne Nizozemsku, Skotsku, Chorvatsku, Slovinsku a Slovensku. V nejsilnější skupině týmů číhají giganti – vedle pořadatelské země Francie, Anglie, Portugalsko, Belgie a Španělsko. Paradoxně z nejslabších celků může Česko chytit obhájce Itálii, z jarní baráže může dojít na kvalifikační repete proti Polsku. Souček a spol. si také mohou vyřídit účty s Albánií, která číhá ve druhé skupině.

Kontinentální souboje jsou oproti světovým „mundialům“ z hlediska českých statistik jiné, mnohem lepší kafe. Reprezentace na EURO ani jednou od roku 1996 nechyběla, chystá se na osmou účast po sobě. V rámci Evropy jde o unikátní bilanci.

Turnaj „za kopečky“ logicky láká i fanoušky. Ti bedlivě sledují systém prodeje vstupenek, který startuje prakticky okamžitě po losu, i místo, kde národní tým sehraje skupinové zápasy. Turnaj se hraje v deseti městech, všude jsou nachystané velké stadiony s kapacitou přes 40 000 diváků (největší v Berlíně, 70 000). Nejblíže českých hranic najdeme Mnichov a Lipsko, obzvlášť příznivé destinace. „Uvidíme, jaké soupeře nám los přisoudí. Šampionát je pro české fanoušky v dojezdové vzdálenosti. Mohou se těšit na skvělou německou organizaci, pohostinnost a plné stadiony,“ pozval zájemce Fousek.

Německo hodlá uspořádat výjimečný turnaj – disponuje vyhovující infrastrukturou, stadiony i nažhavenými fanoušky, pro které chystá v každém z pořadatelských měst bohatý a zajímavý program. Jedno jak, ale Češi na turnaji jsou – a mohou se těšit na velkolepou show.

EURO 2024 v Německu