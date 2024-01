Ivan Hašek se pustil do práce. Už v pátek se ve svazovém sídle na Strahově usadil ke stolu a s analytickým týmem diskutoval nad první sadou úkolů. V neděli se vydá do Hamburku k obhlídce základny, kterou národní tým bude využívat během mistrovství Evropy. A v dalších dnech? Vyrazí za hráči. Jako první by měl v Londýně navštívit kapitána Tomáše Součka. K vyřízení je však spousta dalších delikátních věcí. Deník Sport nastiňuje, na co se musí nový kouč zaměřit a co urgentně vyřešit. Vztahy v mužstvu totiž nejsou vůbec dobré…

Názor Sportu : Mužstvo je potřeba chytit pod krkem a dát mu jasně najevo, že listopadové události jsou daleko za hranou morálního kodexu reprezentanta. Trenér musí nastavit striktní pravidla, a pokud je někdo poruší, byť by šlo o hvězdu, v národním týmu nadobro skončí. Jednoduše dát nejen třem výtečníkům najevo, že sranda skončila. Nyní se do národního týmu bude jezdit tvrdě pracovat.

V konci éry Jaroslava Šilhavého se na srazy jezdilo spíše za zábavou, než za poctivou prací. Vrcholem uvolněného přístupu uvnitř reprezentace byl noční výlet trojice Brabec, Coufal a Kuchta do diskotékového podniku Belmondo v centru Olomouce necelých osmačtyřicet hodin před rozhodující kvalifikační bitvou s Moldavskem. Nepochopitelné jednání reprezentantů šokovalo o to víc, že šlo o klíčové hráče mužstva. Brabce navíc ostatní berou jako nepsaného vůdce kabiny… Hašek za trojicí hříšníků vyrazí v nejbližších týdnech.

Podle bývalého vedení reprezentace si otevřel pusu na špacír, nerespektoval týmové zákonitosti, podrýval autoritu trenérů a choval se arogantně. Zvláště poté, co nebyl v základní sestavě pro úvodní zápas kvalifikace proti Polsku. Antonín Barák to viděl jinak. „Bylo to založené na domněnkách. Chtěl jsem, abychom celou záležitost vyřešili jako chlapi,“ reagoval záložník Fiorentiny. V červnu byl vyřazený z mužstva a už se do něj nevrátil. Navzdory telefonátu s Jaroslavem Šilhavým a přímluvě Patrika Schicka. Jestli se pod novým trenérským štábem vrátí, se teprve uvidí. „Budeme s ním mluvit osobně, ale musí hrát. Výkonnost je klíčová,“ vyjádřil se Hašek.

Nikdo to nepřiznal veřejně, ale lidské vztahy v národním týmu jsou silně poničené. Spojit znesvářené skupiny bude klíčovým Haškovým úkolem. A nejen to. Je potřeba zatřást s neakceptovatelnými móresy, aby se nestávalo, že Černý s Čvančarou, ale i Vaclíkem, dotčeně reagují na absenci v základní sestavě a prvně jmenovaný zvažuje odjezd ze srazu. Bude také potřeba sblížit největší hvězdy Schicka se Součkem, aby dělali vše ve prospěch mužstva a dovnitř vysoce citlivého prostředí vysílali pouze pozitivní vibrace.

Tlačit na výběr manažera

Pavel Nedvěd na Strahov vzkázal, že o nabízenou pozici manažera reprezentace nemá zájem. Byl to šok. Především proto, že angažmá legendy českého fotbalu se bralo za hotovou věc. „Bylo to připravené na klíč. Nedvěd se vším souhlasil,“ řekl Sportu člověk detailně obeznámený s parametry původní domluvy. Hašek si na neobsazené místo přeje někoho s Nedvědovým kreditem – Šmicera, Čecha, či Poborského. Čili člověka s výraznou fotbalovou minulostí. Na jeho výběru se bude podílet společně s pětičlennou pracovní skupinou v čele se svazovým předsedou Petrem Fouskem. „Dokud to nebude jisté, žádná jména nebudeme komentovat,“ uvedl šéf asociace. Hašek jistě bude na svaz tlačit, aby měl manažera co nejdříve k ruce.

Názor Sportu: Pro Haška je číslem jedna Vladimír Šmicer. Dá se to pochopit, protože se výborně znají, jsou kamarádi. Ví, co od vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem čekat. Šlo by však o poněkud riskantní spojení, do určité míry i netaktické. Na svazu má Šmicer nepřátele, veřejnost by to navíc mohla chápat tak, že při obsazení strategické pozice zvítězil kamarádšoft. A to prostě nechcete.