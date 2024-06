Hašek: Priske ukázal jiný způsob práce. Staňka nezajímá, co Lingr?

Redaktoři Sportu, kteří celý týden monitorují dění na finišujícím soustředění v alpském Schladmingu, mluvili o Priskeho odchodu z Letné s řadou členů výpravy Ivana Haška.

„Teprve včera večer proběhla první informace a něco jsme zaznamenali. Abych řekl pravdu, vůbec to neřeším, je mi jedno, kdo bude Spartu trénovat. Soustředím se na Slavii,“ řekl během sobotního mediálního dne gólman Jindřich Staněk.

U těch, kterých se změna klubu dánského trenéra přímo nebo nepřímo týká, rezonuje záležitost mnohem víc. Pikantní trenérský třesk přinese velkou změnu pro pozici Ondřeje Lingra v nizozemském klubu, který v sezoně bojoval s menším herním vytížením.

Z výpravy jdou hlasy, že odchovanec Karviné příchod dánského kouče do Feyenoordu upřímně velmi kvituje. Věří, že pod ním dostane šanci, aby se dostal do užší rotace blízko základní sestavy. Arne Slot ho do klubu před rokem přivedl, ale nedopřál mu vyšší minutáž.

Pod Priskem by Lingr mohl dostat větší prostor. Dobře zná českou mentalitu, navíc měl Lingra mezi hráči, které bedlivě sledoval v souvislosti s posilami na Letnou. Pro reprezentanta znamená