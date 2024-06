Hašek zůstává panem tajemným. Jistá je změna v bráně, šance pro Hložka

Čeští trenéři nachystali do dvou příprav před šampionátem jasný plán – proti Maltě vyzkoušeli členy širšího kádr, na generálku v Hradci Králové se Severní Makedonií naopak hodlají použít takřka nejsilnější zbraně. S tím, že některé věci zůstanou utajeny až do 18. června, kdy Češi startují EURO v Lipsku proti Portugalsku.

Ivan Hašek zůstává při dotazech na personálie tajemný, což potvrdil také v malšovické aréně na předzápasové tiskové konferenci, když dostal dotazy na startovací jedenáctku.

„Nechte se překvapit. Nechci prozrazovat víc, co se týče základní sestavy. Nebo o tom, jakým způsobem budeme hrát,“ zůstal na vlně, na niž naskočil od začátku soustředění. „Máme principy hry, jaké bychom chtěli dodržovat. Jsem rád, že většinu postů máme dublovaných, možnosti jsou, to je pro mě důležité. Příležitost dostanou hráči, kteří se neobjevili v prvním zápase, v průběhu se dostanou do hry i další,“ pokračoval ve stejném stylu.

Nicméně z náznaků, které se daly pochytit v minulém týdnu na soustředění v Rakousku, se přeci jen dá leccos vyčíst.

Za prvé – už proti Maltě chtěli nastoupit všichni, pro trenéry nebylo jednoduché sdělit Patriku Schickovi nebo Tomáši Součkovi, že ještě zůstanou v teplákovkách mimo sestavu. Největší české persony rozhodnutí přijaly, stejně jako další členové týmu na zápase v Grödigu byly a podpořily své parťáky na hřišti. Věří, že ti, co se nedostanou do akce v Německu, jim servis a podporu z lavičky vrátí.

Anketa Jak dopadnou čeští fotbalisté na EURO 2024? Postoupí ze skupiny Vypadnou ve skupině

Proti Makedonii půjdou oba takřka jistě od začátku. Další jistotou je instalace Jindřicha Staňka do brány, pravděpodobnou českou jedničkou pro EURO. Haškův výběr nejspíš zůstane v rozestavení se třemi stopery, které mají v krvi hráči z elitních českých klubů. Očekává se nasazení Ladislava Krejčího a Tomáše Holeše, třetím do party vzadu může být Tomáš Vlček.

Proti Maltě vypadal ve velké pohodě i chuti Vladimír Coufal, není důvod ho z generálky vynechávat. Zápasovou akci potřebuje nabrat David Jurásek, první volba na levý kraj hřiště. Dostat může první poločas, pak za sebe pustit na hřiště třeba Davida Douděru, který nenastoupil proti Maltě. Vedle Tomáše Součka se otvírá prostor pro Lukáše Červa místo zraněného Michala Sadílka.

Kompletní výměna lze čekat na třech ofenzivních postech – šanci dostane Adam Hložek, nad ním může operovat dvojice Jan Kuchta, Patrik Schick. Znovu – ani jeden nehráli první přípravu v rakouském Grödigu a trenéři je stoprocentně nasadí do zápasu před turnajem. „Chceme vidět všechny hráče,“ řekl Hašek už před duelem s Maltou.

To se dozajista naplní, jen Michal Sadílek bude scházet.

Sestava podle Sportu:

Staněk – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, Souček, D. Jurásek – Hložek – Schick, Kuchta.