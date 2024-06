Neuer chybuje, Němci ho brání. Je kolem nás příliš negativity, říká ředitel

Po půl hodině hry přípravného utkání v Mönchengladbachu Tzollis vyslal spíše propagační střelu po zemi zpoza vápna. Neuer ji ale neudržel a dorážející Masouras došel ke snadnému zakončení. Před deseti lety pro Neuera záležitost na dva prsty, tentokrát další kyselá minela.

Lajdáctví, nebo už by měl přenechat místo jiným? Trefy Havertze a Grosse sice znamenaly, že favorit zápas otočil, ale nejvíce byl na paškále právě nedobrý zákrok Neuera. Je fakt, že zkušený brankář zaznamenal v zápase i dobré momenty, ale občasná hrubka by Němce mohla případně mrzet v pokročilé fázi turnaje proti silnějším soupeřům.

„V posledních pěti zápasech za Bayern a národní tým udělal velké chyby, ale taky předvedl zákroky světové úrovně. Chápu, že ho Julian Nagelsmann brání. Nechce otevřít plechovku červů tak krátce před turnajem. Je ale jasné, že diskuze budou pokračovat, dokud nebude Neuer zase vynikající a bezchybný,“ reagovala německá legenda Lothar Matthäus na mnohé spekulace kolem gólmana Bayernu Mnichov.

Skutečně jsou rozpaky na místě? Neuer je v Německu považován za modlu, pana nedotknutelného. Muže, který zdokonalil brankářský styl o výbornou hru nohama. Pro mnohé nepředstavitelné, že by nechytal. Vše jednou končí, ale podle špiček die Mannschaft je na zbrklé změny brzy. Neuerovi vyjádřili podporu trenér Nagelsmann i výkonný ředitel německé fotbalové federace Andreas Rettig.

„Celkově je kolem nás příliš negativity. Nemá jen podporu týmu, ale nás všech. Po dlouhé pauze způsobené zraněním je v nejlepší kondici. Nachází se ve stavu, kdy je právem jedničkou,“ prohlásil důrazně Rettig.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Neuer se dostal do své německé bubliny. Bezproblémovému střídání brankářů bez zbytečného humbuku brání i mýtus kolem jeho výsostného postavení, který zakořenil v Bayernu. Když v roce 2020 přicházel nadějný Alexander Nübel, dostal přislíbený určitý počet odchytaných zápasů. To se Neuerovi vůbec nelíbilo. „Jsem sportovec a vždycky chci hrát. Nejsem komparzista ale protagonista. Nedám mu příležitost,“ nechal se slyšet. Tak se také stalo a Nübel se pakoval do Monaka. „Dokud tam bude Manuel, asi nemá smysl, abych se vracel,“ řekl dnes sedmadvacetiletý brankář, který v uplynulé sezoně pomohl Stuttgartu k návratu do Ligy mistrů.

Německo je brankářskou velmocí. Na jeho fotbalové mapě neexistuje jenom Neuer. Třeba na ME mu budou krýt záda Marc-André ter Stegen z Barcelony a hoffenheimský dříč Oliver Baumann. Otázkou je, jestli jim Neuer dá šanci. Jistě bude pod tlakem. Teď je hájen, ale kdyby se mu případně nepovedl vstupní duel se Skotskem, Nagelsmann a spol. přestanou mít nabito.