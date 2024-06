Pět týmů povedou kouči z jedné země. Italové jsou nejlepší, říká Ancelotti

Ještě než jako trenér popáté zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů, přivítal Carlo Ancelotti v tréninkovém centru Realu Madrid nadcházející generaci italských trenérů. Mezi studenty trenérské licence vyčníval především legendární Alessandro Del Piero.

„Na studium často vzpomínám. Naučil jsem se při něm, co to znamená být trenérem. S mými spolužáky jsme si tehdy vyměňovali ohromné množství nápadů,“ přivítal Ancelotti skupinu učňů na dvoudenní návštěvě. Takhle cesta každého italského trenéra začíná. Ve škole pod hlavičkou národní fotbalové asociace. A že jde o špičkové vzdělání, dokazují výsledky.

Kromě Ancelottiho získal letos evropskou trofej i Gian Piero Gasperini, jenž s Bergamem jako jediný našel v uplynulé sezoně recept na Leverkusen Xabiho Alonsa. Trojlístek pohárů mohla doplnit ještě Fiorentina Vincenza Italiana. Ta však druhý rok po sobě padla ve finále Konferenční ligy.

Od zkušených taktiků na nejlepších adresách se pak právě učí nastávající trenéři, kteří berou Evropu útokem. „Je neuvěřitelný. Každým ročníkem ho víc a víc obdivuji. Strašně mě baví ho sledovat,“ chválil Pep Guardiola Roberta De Zerbiho, jenž sám ukončil úspěšné angažmá v Brightonu.

Nedařící se přestavbu Chelsea má vzchopit Enzo Maresca, jemuž se podařilo ovládnout s Leicesterem Championship. Na lavičku Ajaxu Amsterdam pak nově usedne teprve pětatřicetiletý Francesco Farioli, jehož nizozemský klub vykoupil z Nice.

„Svou profesí žije. Vše má promyšlené do posledního detailu a dokáže rychle přenést své myšlenky do hry týmu. Když jsme si o něm sháněli informace, byli jsme ohromeni. Jeho způsob myšlení perfektně zapadne do naší filozofie,“ vysvětloval technický ředitel Ajaxu Alex Kroes angažování prvního italského kouče v historii klubu.

Byli to přitom právě Nizozemci, kteří dosud drželi rekord v počtu trenérů na jednom evropském šampionátu. Tulipáni vedli na EURO 2008 hned tři země: k Marcu van Bastenovi (Nizozemsko) se přidali ještě Guus Hiddink (Rusko) a Leo Beehakker (Polsko). Itálie má však nyní ještě o dva zástupce více.

Kromě Luciana Spalettiho (Itálie) vybojovali EURO i Marco Rossi (Maďarsko), Domenico Tedesco (Belgie), Francesco Calzona (Slovensko) a Vincenzo Montella (Turecko), s nímž změří Češi síly v závěrečném duelu skupiny F (26. června v Hamburku).

„Jsem zvyklý mít velké sny, ale těch dosáhnete postupnými kroky. Tím prvním je dostat se ze skupiny, což se nám na předešlých dvou evropských šampionátech nepodařilo,“ má Montella smělé cíle.

Velký počet zástupců ovšem může vytvořit i značnou nepříjemnost, kdy Azzurri vyřadí z boje jiný Ital. Takovou situaci přitom zažil Hiddink na zmiňovaném šestnáct let starém šampionátu, kdy ve čtvrtfinále vyřadil Nizozemsko 3:1 po prodloužení.

„Jsem na nás pyšný,“ chválil si tehdy Holanďan. Dostane jeden ze čtyř Italů v čele konkurence stejnou příležitost?

italští trenéři na EURO

Luciano Spalletti (65 let)

Itálie

u reprezentace od: 1. září 2023

bilance: 6 – 3 – 1, 18:8

největší úspěchy: mistr Itálie (Neapol 2023), 2x mistr Ruska (Zenit, 2010, 2012)

Vincenzo Montella (49 let)

Turecko

u reprezentace od: 21. září 2023

bilance: 3 – 2 – 3, 11:13

největší úspěch: vítěz Italského superpoháru (AC Milán, 2016)

Domenico Tedesco (38 let)

Belgie

u reprezentace od: 8. února 2023

bilance: 10 – 4 – 0, 33:8

největší úspěch: vítěz Německého poháru (Lipsko, 2022)

Marco Rossi (59 let)

Maďarsko

u reprezentace od: 9. ledna 2018

bilance: 32 – 14 – 17, 92:65

největší úspěch: mistr Maďarska (Honvéd, 2017)

Francesco Calzona (59 let)

Slovensko

u reprezentace od: 9. července 2022

bilance: 9 – 5 – 4, 30:16

největší úspěch: postup na EURO (Slovensko, 2014)

trenérské zastoupení na EURO dle národností