Kdo vyhraje EURO? Konečně Albion! hlásí Koller. Svědík věří Chorvatům

Jan Koller

historicky nejlepší střelec české reprezentace

Konečně Albion!

„Těch adeptů je tam více. Jako první přijde na mysl Francie a Španělsko, ale nějak podvědomě tuším, že by to konečně mohla zvládnout Anglie. Podle mě má velmi dobře vyvážený tým. Ve svém středu má Harryho Kanea, to je pan střelec. Určitě by mohl národní tým táhnout za zlatem.“