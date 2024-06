Haškův analytik Soukup: Nechceme říkat zbytečné věci, Ronaldo je otazník

PŘÍMO Z NĚMECKA | Na Transfermarktu mu jako poslední angažmá svítí reprezentace Jemenu. Je vidět, že k českému nároďáku zaplul Miroslav Soukup (58) poněkud nenápadně. Přitom si jeho nástup do funkce hlavního analytika vyžádal sám trenér Ivan Hašek. Kouč, který dotáhl reprezentaci do 20 let v roce 2007 ke stříbrným medailím, je důležitým členem realizačního týmu.

Na české poměry dost početného, souhlasíte?

„Vypadá to, že nás je hodně. Ale představte si, že pro špičkové týmy pracuje třeba dvanáct analytiků a každý má ve dvojici na starost jednu oblast. Nemusí být na stadionu, umí to dneska dělat z domu. Dalších osm lidí jim dělá servis. My to máme podobně, po dohodě s trenérem a lavičkou se nám řekne, co se chce přenést do kabiny. A tím začíná další náš úkol.“

Rychle reagovat a poskytnout zpětnou vazbu do poločasové přestávky?

„Během úvodních dvaceti minut si musíme říct, jestli nám vyšla taktická myšlenka a očekávaný způsob hry soupeře. Když to neodpovídá naší přípravě, například v presinku, je třeba zjistit, co se musí změnit. Předáme informaci lavičce, abychom buď dali nějaký podnět, nebo abychom je ujistili, že je všechno v pořádku. A pak máme další půlhodinu včetně nastaveného času na to, abychom zkusili najít slabiny soupeře a zlepšili se. Když se nám nezdá výkon některého hráče, který propadává v určité fázi, doporučíme změny. Reakce lavičky je pak případně taková, že dostaneme pokyn, abychom zpracovali krátký videošot do kabiny na televizi. Platí to i pro akce soupeře.“

Tenhle frajer nám dělá potíž, tady to máte na obrazovce.

„Ano, třeba akci Ronalda. Nebo Leaa. Když propadáme na straně, sestříháme to a vezmeme do kabiny.“

Kolikrát takhle intervenujete?