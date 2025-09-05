Messiho poslední kvalifikační zápas doma: MS? Beru to den po dni. Další tři země postupují
Fotbalisté Uruguaye, Kolumbie a Paraguaye si v předposledním kole jihoamerické kvalifikace zajistili start na mistrovství světa. Na šampionát doprovodí už dříve kvalifikované Argentinu, Brazílii a Ekvádor.
Lionel Messi nastoupil za Argentinu k poslednímu domácímu kvalifikačnímu zápasu v kariéře a dvěma góly pomohl mistrům světa z roku 2022 k vítězství 3:0 nad Venezuelou, kterou tak v závěrečném kole čeká na dálku souboj s Bolívií o místo v mezikontinentální baráži.
Kolumbie si místo za šampionátu zajistila výhrou 3:0 nad Bolívií a Uruguay si stejným výsledkem poradila s Peru. Paraguay remizovala 0:0 s Ekvádorem a na mistrovství světa se představí poprvé 16 letech.
Osmatřicetiletý Messi se v Buenos Aires poprvé prosadil v 39. minutě, druhou branku přidala hvězda Interu Miemi v 80. minutě. O zbývající zásah argentinského výběru se v 76. minutě postaral Lautaro Martínez.
„O podobném konci jsem vždycky snil,“ citovala Messiho agentura Reuters. „Na tomhle trávníku jsem prožil spoustu krásných i nepříjemných chvil. Ale vždycky bylo skvělé hrát doma,“ přidal bývalý hráč Barcelony nebo Paris St. Germain.
Článek pokračuje pod infografikou.
Messi si v kvalifikaci mistrovství světa vylepšil bilanci na 36 gólů. Historické pořadí vede před spoluhráčem z Miami Luisem Suárezem, který má na kontě 29 branek, kariéru v uruguayské reprezentaci už ale ukončil.
Messi už dříve uvedl, že s národním týmem se rozloučí na mistrovství světa v roce 2026. Argentinský kapitán však zdůraznil, že na turnaji se v příštím roce představí jen v případě, že se bude cítit v odpovídající formě.
„Je to ještě za dlouho. Teď jsem samozřejmě natěšený, ale beru to den po dni,“ uvedl Messi. „Teď se cítím dobře, fotbal si užívám, ale pokud se začnu cítit jinak, tak bude lepší, když tady nebudu,“ přidal.
Kvalifikace MS 2026 ve fotbale - jihoamerická zóna CONMEBOL:
Argentina - Venezuela 3:0 (1:0)
Branky: 39. a 80. Messi, 76. Martínez.
Kolumbie - Bolívie 3:0 (1:0)
Branky: 31. Rodríguez, 74. Córdoba, 83. Quintero.
Uruguay - Peru 3:0 (1:0)
Branky: 14. Aguirre, 58. De Arrascaeta, 80. Viňas
Brazílie - Chile 3:0 (1:0)
Branky: 38. Estevao, 72. Paquetá, 76. Guimaraes.
Paraguay - Ekvádor 0:0
|1.
|Argentina
|17
|12
|2
|3
|31:9
|38
|2.
|Brazílie
|17
|8
|4
|5
|24:16
|28
|3.
|Uruguay
|17
|7
|6
|4
|22:12
|27
|4.
|Ekvádor
|17
|7
|8
|2
|13:5
|26
|5.
|Kolumbie
|17
|6
|7
|4
|22:15
|25
|6.
|Paraguay
|17
|6
|7
|4
|13:10
|25
|7.
|Venezuela
|17
|4
|6
|7
|15:22
|18
|8.
|Bolívie
|17
|5
|2
|10
|16:35
|17
|9.
|Peru
|17
|2
|6
|9
|6:20
|12
|10.
|Chile
|17
|2
|4
|11
|9:27
|10
Poznámka: Ekvádoru byly odečteny tři body za falšování dokumentů.