Speciál Ligy naruby ŽIVĚ: Jak viděli fanoušci odvetu Čechů proti Chorvatům?

Martin Vitík proti Chorvatům
Matěj Vydra proti Chorvatsku střídal
Lukáš Červ proti Chorvatsku
Jaroslav Zelený v zápase proti Chorvatsku
Lukáš Provod v zápase proti Chorvatsku
Vasil Kušej v zápase proti Chorvatsku
Vladimír Coufal v zápase proti Chorvatsku
28
Fotogalerie
Kvalifikace MS fotbal 2026
Tým Ligy naruby bude po kvalifikačním zápase české reprezentace proti Chorvatsku (0:0) o postup na MS odpovídat na dotazy fanoušků. Jak viděli redaktoři deníku Sport a webu iSport Jonáš Bartoš a Michal Kvasnica čtvrteční zápas v Edenu?

Anketa
Postoupí Česko na MS ve fotbale 2026?
Ano
Ne
Celkově 7705 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

