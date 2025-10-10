Speciál Ligy naruby ŽIVĚ: Jak viděli fanoušci odvetu Čechů proti Chorvatům?
Tým Ligy naruby bude po kvalifikačním zápase české reprezentace proti Chorvatsku (0:0) o postup na MS odpovídat na dotazy fanoušků. Jak viděli redaktoři deníku Sport a webu iSport Jonáš Bartoš a Michal Kvasnica čtvrteční zápas v Edenu?
Anketa
Postoupí Česko na MS ve fotbale 2026?
Ano
Ne
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0