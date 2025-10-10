Předplatné

ZNÁMKY Česka: Krejčí potvrdil formu, Souček nechal na hřišti vše. Kdo gumoval Modriče?

Video placeholder
Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč ale nehrál Karabec? • Zdroj: isport.cz
Vasil Kušej v zápase proti Chorvatsku
Vladimír Coufal v zápase proti Chorvatsku
Vladimír Coufal v zápase proti Chorvatsku
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
16
Fotogalerie
iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Čeští fotbalisté v pátém utkání kvalifikace mistrovství světa remizovali s Chorvatskem 0:0 a prakticky přišli o reálnou naději na první místo ve skupině L a přímý postup na šampionát. Svěřenci Ivana Haška nedokázali soupeři oplatit porážku 1:5 z červnového duelu, předvedli ale lepší výkon než v Osijeku. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak hráče české reprezentace ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší).

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů