ZNÁMKY Česka: Krejčí potvrdil formu, Souček nechal na hřišti vše. Kdo gumoval Modriče?
Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč ale nehrál Karabec? • Zdroj: isport.cz
Čeští fotbalisté v pátém utkání kvalifikace mistrovství světa remizovali s Chorvatskem 0:0 a prakticky přišli o reálnou naději na první místo ve skupině L a přímý postup na šampionát. Svěřenci Ivana Haška nedokázali soupeři oplatit porážku 1:5 z červnového duelu, předvedli ale lepší výkon než v Osijeku. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak hráče české reprezentace ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší).