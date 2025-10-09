Hašek: Šulc měl Modriče uštvat. Když máte problém s Karabcem… Vysvětlil, proč nehrál
Blížila se půlnoc, když Ivan Hašek hodnotil českou remízu 0:0 s Chorvatskem. Výkon v Edenu ze strany domácího týmu nebyl zejména v prvním poločase vůbec špatný, na svalení favorita a zamotání vývoje kvalifikační skupiny L v boji o mistrovství světa to ale nestačilo. Český kouč mimo jiné vysvětloval, jaké úkoly měl Pavel Šulc a proč nenasadil z lavičky Adama Karabce.
Co ve vás převládá po remíze s Chorvatskem?
„Základní úkol, co jsme chtěli, odejít ze zápasu se vztyčenou hlavou, jsme splnili. Bohužel jsme nevyhráli. Je potřeba přičíst to také kvalitě soupeře, hráli jsme opravdu s jedním z nejlepších týmů na světě. Byl to dobrý, obětavý výkon na hranici možností. Klobouček před hráči, bude těžké se zotavit, zregenerovat. V neděli hrajeme těžký zápas na Faerských ostrovech, je potřeba rychle zregenerovat.“
V první půli jste díky náročnému způsobu hry Chorvatsko zatlačili, pak zřejmě hráčům docházely síly. Byl to zápas dvou poločasů, neměl jste střídat dřív?
„Hráli jsme opravdu hodně náročný zápas. Většinu času, co jsme byli bez balonu, jsme hráli jeden na jednoho vzadu, zvládali jsme to ale velmi dobře. Bylo to dobře zorganizované, nemyslím si, že tam někdo z obránců propadal. Střídali jsme tedy postupně hráče vepředu, jen jednoho ne. To byl Tomáš Chorý, který pro nás byl v zápase klíčový.“
Byl záměr, aby Pavel Šulc hlídal osobně Luku Modriče?
„Celou dobu nehrál na Modriče, ale v určitých fázích, kdy jsme se dostávali do středního bloku, si ho bral. Bylo to náročné, když hrajete na takového hráče. Je až neuvěřitelné, jaký výkon podává ve čtyřiceti letech. Chtěli jsme od Pavla, aby ho uštval, uběhal, ale bylo to těžké, on je opravdu dobrý. Pavel měl také v zápase pár dobrých věcí, když se dostával za beky, měl i jednu šanci. Párkrát se to povedlo, ale nebyl z toho žádný gól.“
Proč nehrál Adam Karabec, který je ve formě v Lyonu?
„Kdyby hrál Karabec, mohli byste se zase zeptat, proč nehrál Lingr, asi tak.“
Právě on ale mohl do zápasu vnést potřebnou kvalitu na míči do ofenzivní fáze.
„Mám výhodu, že můžu vidět všechny zápasy českých hráčů v zahraničí. Sleduju Adama i kluky, co hrají v Americe. Když máte takový problém s Karabcem… Určitě není jednoduché hrát na možná nejlepšího hráče na hřišti, kterým byl Gvardiol. Potřebovali jsme tam hráče, který bude pracovat hodně dozadu, to není jeho nejsilnější stránka. Proto jsme se tak rozhodli a dali tam Lingra. Nemyslím si, že by to bylo nějaké klíčové rozhodnutí k tomu, abychom vyhráli.“
Tým se proti Chorvatsku vydal ze všech sil, kýžené tři body ale nemá. Jak mužstvo nakopnout do dalších zápasů kvalifikace?
„Je to naše práce, dostat hráče do mentálního stavu, aby byli připraveni na těžký zápas ve Faerech. Třikrát ze čtyř posledních zápasů vyhráli, neprohráli třináct zápasů víc jak o gól. Čeká nás tam náročný zápas. Zase hrajeme o vítězství, hraje se o každý bod, každý gól. Pokud půjdeme do baráže, tak každý bod nás může posunout do druhého koše. Musíme tým na druhý zápas osvěžit. Očekávám, že ti, co do zápasu půjdou odpočatí, se vydají aspoň stejně, jako ti, co nastoupili dneska.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0