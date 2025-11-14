Ronaldo sliboval: Budu hodný. Ale... Provokace, loket a červená! Může přijít o MS
V extrémně bohaté kariéře toho už stihl mnoho, ale čtvrteční utkání kvalifikace v Irsku přineslo další poprvé. Cristiano Ronaldo si za úder loktem do zad soupeře vysloužil premiérovou červenou kartu za národní tým. „Přišlo mi to trochu kruté,“ zastal se kapitána kouč Roberto Martínez. Směrem k postupu na mistrovství světa sice prohra Portugalska 0:2 v Irsku znamená jen drobnou komplikaci, ale Ronaldova účast na šampionátu je kvůli vyloučení v ohrožení.
Na předzápasové tiskové konferenci CR7 s úsměvem sliboval, že bude „hodný kluk“ a doufal, že na něj fanoušci nebudou bučet. Stal se ovšem pravý opak.
Nejlepší střelec v historii mezinárodních fotbalových utkání prožil jeden z nejhorších večerů za národní tým. Favorit doufal, že v Dublinu výhrou definitivně potvrdí první místo v kvalifikační skupině o mistrovství světa. Místo toho domácí útočník s číslem sedm na zádech Troy Parrott dvěma góly v prvním poločase rozhodl o úspěchu výběru z Ostrovů.
Portugalské trápení pak ještě prohloubil forvard se sedmičkou na druhé straně. V 59. minutě se do souboje s Ronaldem dostal domácí stoper Dara O'Shea. Portugalec ve strkanici neudržel nervy a po soupeři se ohnal loktem. Trefil ho sice pouze do zad, ale i tak to nebyla vůbec malá rána a irský obránce se skácel k zemi.
Rozhodčí faul zaznamenal a Ronaldovi okamžitě ukázal žlutou kartu. Ikonický střelec protestoval a směrem k soupeři gestikuloval, že nemá plakat, čímž proti sobě ještě víc poštval už tak rozzuřené tribuny.
O chvilku později byl pak ještě ve větší bryndě. Sudí po kontrole u videa původní rozhodnutí opravil a CR7 viděl ve 226. utkání za národní tým svou první červenou kartu. Irští fanoušci bouřili víc než po vstřelených gólech, zatímco se s nimi Ronaldo loučil ironickým potleskem.
„V pokutovém území ho 58 minut drží, tahají a strkají. On se tak samozřejmě snaží od obránce odtrhnout,“ vysvětloval svůj pohled na věc portugalský trenér Martínez. „Ten zákrok vypadá hůř, než jaký ve skutečnosti je. Nemyslím si, že je to úder loktem, ale celým tělem, jenže z kamery to vypadá jako loket,“ zastával se kapitána mužstva.
„Hořkou pachuť mi v puse zanechává jen včerejší tisková konference. Trenér soupeře mluvil o ovlivňování rozhodčích, a pak mohutný stoper dramaticky spadne, jen když se Cristiano otočí,“ rýpnul si kouč.
Účast na MS v ohrožení
Velké vítězství nad favoritem tak dodalo Irům naději na postup, ale pořád ne příliš velkou. Pokud totiž Portugalsko na domácí půdě v neděli přemůže poslední Arménii, má první místo ve skupině jisté. Pravděpodobně mu pak bude stačit i remíza.
Právě poslední skupinové klání portugalský kapitán jistě zmešká kvůli trestu za vyloučení v Dublinu, ale tahle červená karta ho může stát ještě daleko víc.
V disciplinárním řádu FIFA totiž jasně stojí, že „za napadení, včetně úderu loktem, pěstí, kopnutím, kousnutím, plivnutím nebo jiným úderem soupeře,“ by měl hráč dostat minimálně třízápasový trest.
Tím pádem by měl přijít minimálně o první dvě utkání světového šampionátu, jelikož zákaz by se měl z kvalifikace přenášet právě i na samotný turnaj. Disciplinární komise FIFA se však může rozhodovat i na základě jiných paragrafů, takže na konečný verdikt o Ronaldově trestu si budeme muset počkat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|2
Maďarsko
|5
|2
|2
|1
|9:7
|8
|3
Irsko
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|4
Arménie
|5
|1
|0
|4
|2:10
|3