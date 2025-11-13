Francie je na MS, rozhodující výhru řídil Mbappé. Blízko i Norové, červená pro Ronalda
Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a stali se po Anglii druhým evropským týmem, který se na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku v příštím roce kvalifikoval. Prakticky jistě si na MS zahrají i stoprocentní Norové vzhledem k tříbodovému náskoku a výrazně lepšímu skóre oproti druhým Italům. Šanci postoupit dnes nevyužili Portugalci, kteří prohráli v Irsku 0:2 zápas, v němž dostal červenou kartu Cristiano Ronaldo.
Francouzi zůstali ve skupině D neporažení, v kvalifikaci o MS nebo ME neprohráli od roku 2019. V zápase, jenž se hrál ve výročí 10 let po útocích v Paříži, při nichž zemřelo 130 lidí, dnes skóroval dvakrát kapitán Mbappé a prosadili se i Olise a střídající Ekitiké.
Ukrajinci se v neděli v přímém souboji s Islandem, který dnes zvítězil 2:0 v Ázerbájdžánu, utkají o druhé místo v tabulce a účast v baráži.
Norové zvítězili 4:1 nad Estonskem a po nedělním zápase s Itálií budou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních 17 startů za klub i reprezentaci. Dvakrát se během povedené dvanáctiminutovky Norů prosadil i Sörloth a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.
Itálie vyhrála díky dvěma gólům v závěru 2:0 v Moldavsku a připsala si šesté vítěství za sebou. Před závěrečným utkáním proti Norsku jsou ale šance „Azzurri“ na přímý postup mizivé: na vedoucí tým skupiny ztrácejí tři body a mají o 17 gólů horší skóre.
Ve skupině F si mohlo Portugalsko v případě vítězství na půdě Irska zajistit přímý postup, jenže v Dublinu prohrálo 0:2. Oba góly Irů vstřelil v prvním poločase spoluhráč Matěje Šína z AZ Alkamaar Troy Parrot.
Červená pro Ronalda
Portugalci se ve druhé půli k obratu nezmohli, čemuž nepomohla ani premiérová červená karta Cristiana Ronalda v národním týmu. Čtyřicetiletý mistr Evropy z roku 2016 se ve vápně soupeře po hodině hry ohnal loktem, kterým jednoho z irských obránců zasáhl do hlavy. Po intervenci videa změnil hlavní rozhodčí svůj verdikt z původní žluté karty na červenou.
Maďarsko ve téže skupině zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, když v neděli neprohraje na domácí půdě v Budapešti s Irskem.
Anglie, která je ve skupině K stále suverénní bez ztráty bodu a inkasovaného gólu, zvítězila 2:0 nad Srbskem. Srbům tím definitivně vyhasla naděje zahrát si alespoň baráž, což nezměnil ani nový kouč Veljko Paunovič po rezignaci předchůdce Dragana Stojkoviče.
Na druhém místě skupiny skončí s jistotou Albánie, která vyhrála 1:0 v Andoře a v baráži se popere o premiérový postup na světový šampionát.
Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)
Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.
Paříž: Francie - Ukrajina 4:0 (0:0)
Branky: 55. z pen. a 83. Mbappé, 76. Olise, 88. Ekitiké.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|5
|4
|1
|0
|13:3
|13
|2
Island
|5
|2
|1
|2
|13:9
|7
|3
Ukrajina
|5
|2
|1
|2
|8:11
|7
|4
Ázerbajdžán
|5
|0
|1
|4
|2:13
|1
Skupina F:
Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)
Branka: 33. Varga.
Dublin: Irsko - Portugalsko 2:0 (2:0)
Branky: 17. a 45. Parrot. ČK: 61. Ronaldo (Portug.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|2
Maďarsko
|5
|2
|2
|1
|9:7
|8
|3
Irsko
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|4
Arménie
|5
|1
|0
|4
|2:10
|3
Skupina I:
Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)
Branky: 50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.
Kišiněv: Moldavsko - Itálie 0:2 (0:0)
Branky: 88. Mancini, 90.+3 Esposito.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|7
|7
|0
|0
|33:4
|21
|2
Itálie
|7
|6
|0
|1
|20:8
|18
|3
Izrael
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|4
Estonsko
|8
|1
|1
|6
|8:21
|4
|5
Moldavsko
|7
|0
|1
|6
|4:28
|1