Francie je na MS, rozhodující výhru řídil Mbappé. Blízko i Norové, červená pro Ronalda

Výhru Francie nad Ukrajinou režíroval kapitán Kylian MbappéZdroj: ČTK/AP Photo/Christophe Ena
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa. Obhájci stříbrných medailí se na vrcholném turnaji představí poosmé za sebou a stali se po Anglii druhým evropským týmem, který se na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku v příštím roce kvalifikoval. Prakticky jistě si na MS zahrají i stoprocentní Norové vzhledem k tříbodovému náskoku a výrazně lepšímu skóre oproti druhým Italům. Šanci postoupit dnes nevyužili Portugalci, kteří prohráli v Irsku 0:2 zápas, v němž dostal červenou kartu Cristiano Ronaldo.

Francouzi zůstali ve skupině D neporažení, v kvalifikaci o MS nebo ME neprohráli od roku 2019. V zápase, jenž se hrál ve výročí 10 let po útocích v Paříži, při nichž zemřelo 130 lidí, dnes skóroval dvakrát kapitán Mbappé a prosadili se i Olise a střídající Ekitiké.

Ukrajinci se v neděli v přímém souboji s Islandem, který dnes zvítězil 2:0 v Ázerbájdžánu, utkají o druhé místo v tabulce a účast v baráži.

Norové zvítězili 4:1 nad Estonskem a po nedělním zápase s Itálií budou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních 17 startů za klub i reprezentaci. Dvakrát se během povedené dvanáctiminutovky Norů prosadil i Sörloth a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.

Itálie vyhrála díky dvěma gólům v závěru 2:0 v Moldavsku a připsala si šesté vítěství za sebou. Před závěrečným utkáním proti Norsku jsou ale šance „Azzurri“ na přímý postup mizivé: na vedoucí tým skupiny ztrácejí tři body a mají o 17 gólů horší skóre.

Ve skupině F si mohlo Portugalsko v případě vítězství na půdě Irska zajistit přímý postup, jenže v Dublinu prohrálo 0:2. Oba góly Irů vstřelil v prvním poločase spoluhráč Matěje Šína z AZ Alkamaar Troy Parrot.

Červená pro Ronalda

Portugalci se ve druhé půli k obratu nezmohli, čemuž nepomohla ani premiérová červená karta Cristiana Ronalda v národním týmu. Čtyřicetiletý mistr Evropy z roku 2016 se ve vápně soupeře po hodině hry ohnal loktem, kterým jednoho z irských obránců zasáhl do hlavy. Po intervenci videa změnil hlavní rozhodčí svůj verdikt z původní žluté karty na červenou.

Maďarsko ve téže skupině zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, když v neděli neprohraje na domácí půdě v Budapešti s Irskem.

Anglie, která je ve skupině K stále suverénní bez ztráty bodu a inkasovaného gólu, zvítězila 2:0 nad Srbskem. Srbům tím definitivně vyhasla naděje zahrát si alespoň baráž, což nezměnil ani nový kouč Veljko Paunovič po rezignaci předchůdce Dragana Stojkoviče.

Na druhém místě skupiny skončí s jistotou Albánie, která vyhrála 1:0 v Andoře a v baráži se popere o premiérový postup na světový šampionát.

Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)
Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.

Paříž: Francie - Ukrajina 4:0 (0:0)
Branky: 55. z pen. a 83. Mbappé, 76. Olise, 88. Ekitiké.

#TýmZVRPSkóreB
1Francie541013:313
2Island521213:97
3Ukrajina52128:117
4Ázerbajdžán50142:131

    Skupina F:
    Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)
    Branka:     33. Varga.

    Dublin: Irsko - Portugalsko 2:0 (2:0)
    Branky: 17. a 45. Parrot. ČK: 61. Ronaldo (Portug.).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Portugalsko531111:610
    2Maďarsko52219:78
    3Irsko52126:57
    4Arménie51042:103

      Skupina I:
      Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)
      Branky:       50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.

      Kišiněv: Moldavsko - Itálie 0:2 (0:0)
      Branky: 88. Mancini, 90.+3 Esposito.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Norsko770033:421
      2Itálie760120:818
      3Izrael730415:199
      4Estonsko81168:214
      5Moldavsko70164:281

