Ikona Hamšík o nové roli v Neapoli i síle Slováků: Bereme jen body a výhru!

V létě měl namířeno do Číny, kde o něj vehementně stálo několik bohatých klubů. Nabízely mu až čtyřnásobný výdělek. Marek Hamšík však příběh Bořka Dočkala nenapodobil. Kouč Carlo Ancelotti totiž svého kapitána přemluvil, aby v Neapoli načal dvanáctou sezonu v řadě.

Už jste zažil pár zápasů proti Čechům, ale v rámci Ligy národů ještě žádný. Těšíte se?

„Moc, protože nás čeká zápas před vyprodaným stadionem proti velkému rivalovi. Bude to mít náboj, na hřišti si nic nedarujeme. Určitě se na co mají těšit i fanoušci, budou se mít na co dívat.“

Pomůže Čechům nový kouč Jaroslav Šilhavý?

„Podle mě ano, změna trenéra jim určitě prospěje. Pro nás to bude těžší, protože hráči se budou chtít víc ukázat. Čekám z jejich strany větší vyburcování a motivaci.“

Říká se, že derby nemají favorita, přesto sílí názory, že Slováci od rozdělení republiky nikdy nebyli takovým favoritem jako nyní. Co vy na to?

„Těžko říct, protože fotbal je hodně vyrovnaný. Opravdu. Na celém světě už není mužstvo, které byste porazili nějak snadno. Já osobně nevnímám velký rozdíl mezi námi a Českem, které má kvalitní kádr. Naopak tam vidím hodně šikovných mladých hráčů, kteří hrají v zahraničních ligách. Jsou to dobří fotbalisté.“

Jak na ně?

„Hlavně bychom chtěli diváky potěšit dobrým výsledkem. Samozřejmě by potěšila i pohledná hra, ale rozhodují body a my se chceme ještě pobít o prvenství ve skupině, takže bereme jedině výhru.“

V kvalifikaci na mistrovství světa 2010 jste vyhráli v Praze 2:1 a nakonec postoupili na úkor Čechů. Vzpomenete si ještě někdy?

„Jsou zápasy, které vám navždy zůstanou v hlavách. U vás doma to pro nás byla výjimečná výhra, navíc nám otevřela bránu na mistrovství světa. Nezapomenutelný zážitek.“

V Neapoli jste změnil pozici, hrajete níž, což nahrává variantě, že byste mohli hrát spolu s Ondrejem Dudou, kterému to pálí v bundeslize. Vnímáte to?

„Všechny své spoluhráče z reprezentace sleduju a čtu si o nich. Jsem rád, že se Ondrovi takhle střelecky daří, je to super. Neměl bych s tím problém, v klubu jsem začal hrát z větší hloubky a zvykám si na to. Trenér nad Ondrou určitě bude dumat, protože má opravdu velkou formu a určitě si zaslouží hrát.“ (usmívá se)

A kde se cítíte lépe?

„Jsem ofenzivní záložník, který byl celý život zvyklý střílet góly. Nižší pozice je pro mě něco nového, ale na druhou stranu jsem hráčem, který má rád hodně dotyků s balonem, takže z tohoto pohledu mě to tam baví. A jsem spokojený.“

Neapol je druhá za Juventusem, který vypadá nezdolně, že? I vy jste na jeho půdě padli 1:3.

„Bylo to tam těžké. Vedli jsme, ale nakonec jsme zápas bohužel do vítězného konce nedotáhli. Přitom si myslím, že to byl soupeř, se kterým se dá v pohodě hrát. Čeká nás ještě dlouhý rok, věřím, že se na ně dotáhneme. Ale italská liga patří mezi nejlepší ve světě, není to jen o Juventusu. Je tam Inter, AS Řím, AC Milán… Zatím je to až na Juventus, který vyletěl, vyrovnané. Ale i je čeká ještě hodně těžkých zápasů. Všechno je možné.“

S Liverpoolem jste před týdnem odehráli parádní utkání. Byl to jeden z nejlepších výkonů Neapole, co pamatujete?

„Stoprocentně. Opravdu jsme odehráli fantastický zápas. Nedovolit Liverpoolu s tou jejich ofenzivou za devadesát minut vystřelit na bránu? Klobouk dolů. Pro všechny to byla fantazie, užili jsme si to.“

Byli jste nalosováni do skupiny smrti, tři velcí favorité na postup. Jaké jsou vaše šance?

„Zatím je to těžké říct, protože každý zápas je jiný. Vzpomeňte na první utkání, kde jsme jen remizovali na Crvené Zvezdě. A ty dva bodíky nám v konečném zúčtování bohužel mohou chybět.“

Navíc vás nyní čeká PSG.

„Ještě na to nemyslím, teď se soustředím na reprezentační sraz a nejbližší zápasy. Hlavně ten kvalifikační proti Česku. Nicméně Paříž je další top mužstvo na úrovni Liverpoolu. A jejich útočná síla je neskutečná. Paradoxně však možná bude taktická příprava o něco menší než u jiných zápasů. Tyhle hvězdy zná totiž celý svět, všichni vědí, co od takových hráčů čekat. My taky.“