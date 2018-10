Superžolík Schick přijal svou roli: Čekal jsem víc českých fanoušků

Patrik Schick, jediný český střelec zářijového utkání proti Ukrajině, mezi náhradníky?Rozhodnutí nového kouče českého reprezentace Jaroslava Šilhavého možná kdekoho překvapilo. Pravdou však je, že taktika nakonec vyšla dokonale. „Velký dík patří trenérům, protože nás opravdu dobře připravili,“ pochvaloval si střelec vítězné branky.

Na Schickovi nebyl znát ani sebemenší náznak frustrace, že své místo uvolnil plzeňskému Michaelu Krmenčíkovi. Naopak. „Přijal jsem roli náhradníka, pro tenhle zápas se asi typologicky lépe hodil Krmec,“ vysvětloval v naprostém klidu.

Zároveň však s nadějí, že příště třeba nastoupí od úvodu.

Za sedmnáct minut pro to udělal víc než dost. Jeho náběh a odpoutání se od slovenského stopera Milana Škriniara, mimochodem Schickova velkého kamaráda ze společného působení v Sampdorii, byl učebnicový. Následná tvrdá hlava přesně k tyči, na kterou Martin Dúbravka neměl nárok, jakbysmet.

„Věděl jsem, že Bořek Dočkal bude centrovat pravou nohou, tudíž se to bude točit od brány. Dobře se to sladilo, naběhl jsem si zezadu a pak šlo jen o to trefit se,“ popisoval.

Schick si tak v Lize národů drží bilanci jednoho gólu na zápas. Na rozdíl od zápasu s Ukrajinou však jeho trefa nyní stačila na body. „Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli, protože sami víme, že v posledních zápasech to z naší strany nebylo ono. Tohle vítězství je pro vývoj skupiny strašně důležité. Furt je o co hrát a hlavně se nám zvedne sebevědomí,“ pochvaloval si.

A opět nezapomněl zmínit práci nového realizačního týmu. Velká změna oproti předchozímu srazu. „Byl v tom trochu rozdíl, protože například proti Ukrajině jsme byli překvapení z toho, jak na nás soupeř vlétl, jak rozehrával. Nevěděli jsme, kam dřív skočit. Teď jsme všichni přesně věděli, kde stát a podobně. Chtěli jsme si na ně počkat a pak vyrážet do rychlých protiútoků, což jsme zvládli fakt dobře. Stejně jako hru vzadu,“ řekl.

Jedna věc však Schicka přece jen zarazila, a to prořídlý sektor pro hostující fanoušky. „Čekal jsem, že jich přijede trošku více... Mohli konečně zažít vítězství na stadionu, navíc proti takovému soupeři, takže to mě mrzí. Doufám, že na odvetu v Česku zase přijde plný stadion a atmosféra bude ještě lepší než v Trnavě,“ uzavřel optimisticky.

