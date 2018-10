Udělali jsme spoustu práce, hřálo Jankta. Minusem jsou spálené šance

Souhlasíte, že porážka přišla i přes dobrý výkon?

"Byl to velice dobrý výkon, ale příště musíme proměňovat šance. Když si jich vytvoříme takové množství, nějaký gól musíme dát. To dnes bohužel rozhodlo."

Drbete si hlavu za ty neproměněné příležitosti?

"Nejen dnes, ale obecně za poslední zápasy, i v Rusku jsem měl docela velké šance. Bohužel jsem to dnes trochu pokazil."

Vraťme se k té první situaci. Gólman Pjatov byl hodně vyběhnutý, chtěl jste to takhle řešit?

"On vyběhl, pak se zastavil, trochu se vrátil, a pak zase vyběhl. Nejdřív jsem ho chtěl přehodit, ale potom jsem viděl místo u pravé ruky. Chtěl jsem ho obstřelit, ale nohou mi to vytáhl."

Druhá šance přišla krátce po gólu...

"Tam se ke mně míč dostal nějak náhodně, zase jsem chtěl brankáře obstřelit, ale šlo to těšně nad břevno."

Ceníte si kompaktního, organizovaného výkonu proti silným Ukrajincům?

"Chtěli jsme se odrazit z toho, co jsme předvedli na Slovensku. Už tam jsme byli kompaktní, hráli jsme jako tým. Bohužel, dnes nám scházely góly a ta jedna chyba rozhodla."

V Rusku jste říkal, že výsledek 1:5 je teď reálným odrazem reprezentace. Vidíte to teď jinak?

"Přišel nový trenér, změnilo se hodně věcí. Po zápase v Rusku jsem říkal, že se musíme odrazit od toho, jak jsme hráli v Německu - kompaktní blok, takticky výborně připravení, hrát jeden za druhého. To se nám proti Slovensku i dnes dařilo."

Jak hodnotíte těch prvních osm dní pod trenérem Šilhavým, které jsou teď za vámi?

"Udělali jsme hodně práce. Přišli starší hráči, kteří nám hodně pomohli, jako Bořek Dočkal, to je výborný kapitán. Zatím máme za sebou jen dva zápasy, uvidíme, co předvedeme ještě v listopadu."

Čekal jste takhle rychlou změnu herního projevu?

"Doufal jsem v to, jako všichni hráči. Začali jsme od nuly, řekli jsme si, že do toho musíme dát všechno, protože hrajeme za naši zemi. Od toho jsme se odrazili, a myslím si, že se nám to povedlo."

Čím to je, že tenhle tým najednou dokáže konkurovat Ukrajině a jejímu výbornému kombinačnímu fotbalu?

"Je to o naprostých základech. V dnešní době je strašně moc evropských týmu vyrovnaných, když se podíváte třeba na sever, tak Finsko, Švédsko i Dánsko se hrozně zvedly. V Evropě nepotkáte slabého soupeře. Pokud si budete dělat na hřišti co chcete, tak vždycky prohrajete, ale když budete hrát jako tým, vždycky máte šanci na vítězství."

Jak tedy vnímáte výsledek 0:1?

"Samozřejmě nás mrzí prohra. Teď máme třítýdenní pauzu a potom je hned další sraz. Musíme se soustředit na naše kluby, dobře se připravit a pak uvidíme, co dál."